Про зимові антитренди модельєр розповів на своїй сторінці в інстаграмі. Він опублікував відео, у якому назвав п'ять речей, від яких радить відмовитися в холодний сезон, а також підказав, чим їх краще замінити.

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5 головних антитрендів зими

Дзеркальні пуховики

За словами Андре Тана, блискучі моделі, які буквально віддзеркалюють усе навколо, вже не в моді. Дизайнер радить обирати матові пуховики, які мають стриманіший вигляд.

Дзеркальний пуховик / Фото з інстаграм-сторінки strong_clo

Шапки з великими логотипами

Другим антитрендом дизайнер назвав головні убори з помітними написами на всю передню частину. Він пожартував, що така шапка може представитися замість своєї власниці ще до знайомства. Тож цієї зими краще звернути увагу на лаконічніші моделі без великих логотипів.

Зимовий образ із шапкою з великим логотипом / Фото з інстаграм-сторінки aimazin

Короткі шарфи

Неактуальними Андре Тан вважає і шарфи, які ледь можна зав'язати навколо шиї. Натомість дизайнер радить обирати довгі моделі: що більше довжини, то краще. Такий аксесуар не лише зігріє в холодну погоду, а й стане помітною деталлю зимового образу.

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Короткий шарф / Фото з інстаграм-сторінки momade.de

Черевики з надмірним декором

Взуття, оздоблене великою кількістю пряжок, стразів і ланцюжків, також потрапило до списку антитрендів. За словами модельєра, якщо черевики привертають до себе увагу ще до появи власниці в кімнаті, з декором уже переборщили. Тому краще віддавати перевагу стриманішим моделям.

Задекоровані чоботи / Фото з інстаграм-сторінки dolcegabbana

Светри, які колються

П'ятим пунктом дизайнер назвав светри з неприємною до тіла текстурою. Навіть якщо річ має стильний вигляд, дискомфорт під час носіння навряд чи додасть задоволення від образу. Тож варто обирати м'які та приємні до тіла матеріали.

Светр / Фото з інстаграм-сторінки knittingbysiri

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