О зимних антитрендах модельер рассказал на своей странице в инстаграме. Он опубликовал видео, в котором назвал пять вещей, от которых советует отказаться в холодное время года, а также подсказал, чем их лучше заменить.

Adv

5 главных антитрендов зимы

Зеркальные пуховики

По словам Андре Тана, блестящие модели, которые буквально отражают все вокруг, уже не в моде. Дизайнер советует выбирать матовые пуховики, которые выглядят более сдержанно.

Зеркальный пуховик / Фото с инстаграм-страницы strong_clo

Шапки с большими логотипами

Вторым антитрендом дизайнер назвал головные уборы с заметными надписями по всей передней части. Он пошутил, что такая шапка может представиться вместо своей владелицы еще до знакомства. Поэтому этой зимой лучше обратить внимание на более лаконичные модели без больших логотипов.

Зимний образ с шапкой с большим логотипом / Фото с страницы инстаграма aimazin

Короткие шарфы

Неактуальными Андре Тан считает и шарфы, которые едва можно завязать вокруг шеи. Вместо этого дизайнер советует выбирать длинные модели: чем больше длина, тем лучше. Такой аксессуар не только согреет в холодную погоду, но и станет заметной деталью зимнего образа.

Реклама

Короткий шарф / Фото с Instagram-страницы momade.de

Ботинки с избыточным декором

Обувь, украшенная большим количеством пряжек, стразов и цепочек, также попала в список антитрендов. По словам модельера, если ботинки привлекают к себе внимание еще до появления их владелицы в комнате, с декором уже переборщили. Поэтому лучше отдавать предпочтение более сдержанным моделям.

Украшенные сапоги / Фото с страницы в инстаграме dolcegabbana

Свитеры, которые колются

Пятым пунктом дизайнер назвал свитера с неприятной для тела текстурой. Даже если вещь выглядит стильно, дискомфорт при ношении вряд ли добавит удовольствия от образа. Поэтому стоит выбирать мягкие и приятные к телу материалы.

Свитер / Фото с страницы в инстаграме knittingbysiri

Читайте также, как собрать стильный гардероб, не тратя много денег.