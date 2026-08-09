Навіть заможні жінки їх купують: 6 речей, які мають бути в гардеробі кожної

Щоб мати стильний і дорогий вигляд, зовсім не обов'язково витрачати великі суми на одяг. Часто достатньо кількох якісних базових речей, які легко поєднуються між собою та залишаються актуальними не один сезон.

Стилістка Наталі Карлайл, яка багато працювала із заможними клієнтками, назвала шість доступних позицій, які допоможуть створити елегантний образ. За її словами, для цього зовсім не потрібно купувати люксові бренди. Про це пише Hello!.

Так, основою гардероба має стати якісна біла футболка. Наталі Карлайл радить не витрачати гроші на дешеві моделі, які швидко втрачають форму після прання, а натомість обирати вироби з натуральних або змішаних тканин. Наприклад, футболки із поєднання шовку та бавовни мають значно дорожчий та елегантніший вигляд.

Біла футболка / Фото з сайту бренду H&M

Ще одна річ, на яку, на думку стилістки, треба звернути увагу, – добре скроєний жакет. Він легко робить навіть найпростіший образ із джинсів і футболки більш вишуканим та доречним як для повсякденних справ, так і для ділових зустрічей.

Образ з піджаком / Фото з Pinterest

Тенденція на "тиху розкіш" торкнулася і сумок. Карлайл зазначила, що мода на великі логотипи поступово відходить у минуле, а дедалі більше цінуються якісні матеріали, лаконічний дизайн і майстерність виконання.

Чорна шкіряна сумка-тоут / Фото з сайту Symbol

Не радить експертка поспішати й під час вибору джинсів. Наталі Карлайл рекомендує приміряти різні фасони, навіть ті, які спершу здаються незвичними, адже саме вони можуть ідеально сісти по фігурі. Крім того, стилістка радить купувати джинси трохи щільнішими, оскільки з часом денім стає м'якшим і трохи розтягується. Щоб річ довше зберігала насичений колір, прати її варто навиворіт і лише за потреби.

Джинси прямого крою / Фото з сайту бренду BAZHANE

Також у базовому гардеробі, на думку стилістки, обов'язково мають бути універсальні кросівки. Найкраще обирати моделі з лаконічним дизайном, які однаково вдало поєднуються і з класичними штанами, і з жіночними сукнями.

Образ з лаконічними кросівками / Фото з Pinterest

Доповнити базу стилістка радить якісним трикотажем. Однією з найкращих інвестицій вона називає кашеміровий джемпер, але наголошує, що фасон має бути сучасним, аби образ не виглядав застарілим.

Образ з кашеміровим джемпером / Фото з Pinterest

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