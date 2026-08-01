Усі шукають ці балетки: Зендея задала новий тренд просто під час прогулянки у Нью-Йорку

Зендея знову захопила увагу модних критиків та прихильників своїм стильним виходом. Днями зірка показала доволі простий, але неймовірно вдалий повсякденний образ.

Цього разу ікона стилю зробила ставку на базові речі та практичне взуття, яке стане головним хітом на межі сезонів. Про нього детальніше – вже розповіло видання Vogue.

Зендея показала трендове взуття на осінь

Під час прогулянки Нью-Йорком папараці помітили Зендею в простій білій майці та вільних блакитних джинсах. Свій затишний аутфіт вона доповнила сонцезахисними окулярами та компактною сумкою. Однак головною родзинкою всього образу стали бордові балетки Tabi з відомим розділеним носком. Саме ця акцентна деталь миттєво перетворила звичайний буденний одяг акторки на готовий модний тренд.

Балетки вже давно посіли чільне місце в літньому гардеробі, однак вибір глибокого бордового відтінку робить таку покупку максимально вигідною. Цей винний колір виглядає благородно та легко комбінується із джинсами й сукнями зараз, а з настанням осені чудово доповнить класичні тренчі, шкіряні куртки та затишний трикотаж.

Повторити такий образ надзвичайно легко, адже більшість із цих речей, ймовірно, вже є у вашій шафі. Достатньо додати лише одну виразну деталь – і ви отримаєте стильний аутфіт, який залишатиметься актуальним і влітку, і восени.

Нещодавно Зендея знову підтвердила статус головної ікони стилю Голлівуду. Вона з'явилася на червоній доріжці прем'єри фільму "Людина-павук: Новий день" у Лондоні та захопила всі погляди шанувальників.