Червоні джинси заміняють темний денім: як носити наймодніші джинси цієї зими

Взимку необов'язково обмежуватися виключно темним денімом, адже модниці сміливо адаптують до холодної пори навіть білі джинси. Проте зараз на перший план виходить виразна яскравість, і саме червоні джинси стають головним модним відкриттям сезону, що переконливо доводять світові подіуми.

Модні оглядачі Elle звернули увагу на тріумфальне повернення червоного деніму на подіуми провідних брендів та в гардероби зірок стритстайлу. Дизайнери відмовляються від звичної зимової монохромності, пропонуючи палітру від глибоких цегляних тонів до вицвілих текстур і вареного ефекту.

Червоні джинси знову в моді: дивіться фото

Модні доми не стали обмежуватися одним фасоном і запропонували варіації під різні стилі гардероба. Бренд Isabel Marant представив невимушені прямі джинси з легкими потертостями, а дім Chloé випустив елегантні приталені моделі з високою посадкою. Марка Ganni пішла ще далі, запропонувавши сміливі тотал-луки, де низ і верх виконані з однакового червоного деніму.



Червоні джинси стали фаворитом холодного сезону / Скрин з інстаграму

Для повсякденних виходів стилісти радять урівноважувати виразний низ нейтральними спокійними відтінками. Сірий або глибокий шоколадний светр, лаконічний чорний блейзер і біла оверсайз-сорочка допоможуть зробити кольорові джинси головною зіркою образу. Якщо хочеться більш контрастного поєднання, можна придивитися до класичної блакитної сорочки з бавовни.



Червоні джинси ідеально поєднуються з джинсовою сорочкою / Фото з Pinterest

Тим, для кого насичений рубіновий колір здається занадто яскравим, підійдуть моделі з вінтажним ефектом вимивання фарби, як у колекції John Rogers. Такий денім має органічний вигляд з традиційними теплими зимовими матеріалами – натуральною замшею, кашеміром, вовною та рельєфним трикотажем.



Як стильно носити червоні та рожеві джинси / Фото з Pinterest

Завершальним штрихом образу стає взуття, яке здатне задати аутфіту правильний тон. Для стриманих ділових зустрічей пасуватимуть гостроносі ботильйони або високі коричневі чоботи на низькому ходу. Прихильницям сміливіших поєднань підійде приклад показу Isabel Marant, де червоні джинси скомбінували із взуттям з анімалістичним принтом змії та зебри.

Окрім червоних в моду також увірвалися джинси інших насичених кольорів, які можна сміливо стилізувати взимку.