Красные джинсы заменяют темный деним: как носить самые модные джинсы этой зимой

Модные обозреватели Elle обратили внимание на триумфальное возвращение красного денима на подиумы ведущих брендов и в гардеробы звезд стритстайла. Дизайнеры отказываются от привычной зимней монохромности, предлагая палитру от глубоких кирпичных оттенков до выцветших текстур и эффекта "вареного" денима.

Adv

Красные джинсы снова в моде: смотрите фото

Модные дома не стали ограничиваться одним фасоном и предложили вариации под разные стили гардероба. Бренд Isabel Marant представил непринужденные прямые джинсы с легкими потертостями, а дом Chloé выпустил элегантные приталенные модели с высокой посадкой. Марка Ganni пошла еще дальше, предложив смелые тотал-луки, где низ и верх выполнены из одинакового красного денима.

Красные джинсы стали фаворитом холодного сезона / Скрин из инстаграма

Для повседневных образов стилисты советуют уравновешивать выразительный низ нейтральными спокойными оттенками. Серый или насыщенный шоколадный свитер, лаконичный черный блейзер и белая рубашка оверсайз помогут сделать цветные джинсы главной звездой образа. Если хочется более контрастного сочетания, можно обратить внимание на классическую голубую хлопковую рубашку.

Реклама

Красные джинсы идеально сочетаются с джинсовой рубашкой / Фото с Pinterest

Тем, кому насыщенный рубиновый цвет кажется слишком ярким, подойдут модели с винтажным эффектом вымывания краски, как в коллекции John Rogers. Такой деним органично смотрится с традиционными теплыми зимними материалами – натуральной замшей, кашемиром, шерстью и рельефным трикотажем.

Как стильно носить красные и розовые джинсы / Фото с Pinterest

Завершающим штрихом образа становится обувь, способная задать аутфиту правильный тон. Для сдержанных деловых встреч подойдут остроносые ботильоны или высокие коричневые сапоги на низком каблуке. Любительницам более смелых сочетаний подойдет пример с показа Isabel Marant, где красные джинсы скомбинировали с обувью с анималистическим принтом змеи и зебры.

Помимо красных, в моду также ворвались джинсы других насыщенных цветов, которые можно смело стилизовать зимой.