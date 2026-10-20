Легендарна зачіска з 70-х повернулась у моду: вона пасує абсолютно всім

З настанням прохолодного сезону завжди з'являється бажання освіжити образ. Щоб ваше перевтілення було помітне для оточення, вам зовсім не обов'язково змінювати колір чи зменшувати довжину волосся. Адже саме правильний акцент у стрижці творить справжні дива.

Культовий чубчик у стилі Джейн Біркін тріумфально повертається в моду цієї осені, про що повідомляє видання Myself. Birkin Bangs вирізняється легкими, злегка градуйованими пасмами завдовжки приблизно до лінії брів. На відміну від суворого прямого зрізу, цей варіант дарує невимушений французький настрій будь-якому образу.

Наймодніша зачіска з 70-х знову в моді

Головна перевага такої зачіски полягає в її здатності гармонійно адаптуватися до будь-яких рис обличчя. Для круглого обличчя пасма варто зробити трохи довшими з боків, а власницям чітких ліній м'яка текстура допоможе пом'якшити контури. Водночас ця зачіска бездоганно лягає на пряме та хвилясте волосся, а за умови правильної довжини чудово пасує і власницям кучерявих пасом.

Стильний чубчик Біркін на осінь / Фото Pinterest

Що цікаво, укладання Birkin Bangs займає мінімум часу. Після миття пасма достатньо підсушити феном за допомогою круглої щітки, не підкручуючи кінчики занадто сильно всередину. Важких фіксувальних засобів краще уникати, щоб зберегти живий об'єм та легкість рухів.

Яка зачіска з 70-х повернулась у моду / Фото Pinterest

У сезон теплих шапок освіжити форму чубчика допоможе сухий шампунь та невеликий гребінець. Перукарі радять коригувати довжину кожні 4 – 6 тижнів. Однак навіть під час відростання Birkin Bangs виглядає стильно, оскільки пасма легко трансформуються у шторку.

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