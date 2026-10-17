Згідно зі свіжим б'юті-звітом Pinterest, пошукові запити на французький боб із легким чубчиком злетіли на приголомшливі 394%. Про це повідомляє видання Cosmopolitan.

Трендова стрижка на зиму 2027 року

Французький боб із легким чубчиком став найбажанішою стрижкою сезону. Що цікаво, вона вже підкорила серця модниць у всьому світі. Зокрема, голлівудська зірка Геллі Беррі показала, наскільки свіжо та вишукано виглядає цей грайливий силует.

Геллі Беррі показала трендову стрижку на зиму 2027 Геллі Беррі показала трендову стрижку на зиму 2027 / Фото з інстаграму зірки

Головна перевага цієї стрижки полягає в ультракороткій довжині до лінії щелепи, живій текстурі та невагомому чубчику, який делікатно обрамляє обличчя. Вона кардинально відрізняється від гладких класичних варіантів своєю природною легкістю та невимушеним об'ємом.

Французький боб з легким чубчиком – головна стрижка зими 2027Французький боб з легким чубчиком – головна стрижка зими 2027 / Фото Pinterest

Французький боб – це та невимушено крута стрижка до щелепи, яка випромінює паризький шик і завжди виглядає так, ніби ви взагалі не витрачали часу на укладання,
– зазначила зіркова стилістка Сем К'юсік.

Взимку, коли не хочеться прокидатися заради складного стайлінгу, цей тренд стає справжньою знахідкою. Достатньо лише злегка збити пасма пальцями, нанести краплю текстурувального спрею – і бездоганний образ готовий.

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