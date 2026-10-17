Согласно свежему отчету Pinterest о трендах в сфере красоты, количество поисковых запросов по французскому бобу с легкой челкой взлетело на ошеломляющие 394%. Об этом сообщает издание Cosmopolitan.

Трендовая стрижка на зиму 2027 года

Французский боб с легкой челкой стал самой желанной стрижкой сезона. Что интересно, она уже покорила сердца модниц по всему миру. В частности, голливудская звезда Хэлли Берри показала, насколько свежо и изысканно выглядит этот игривый силуэт.

Хэлли Берри продемонстрировала модную стрижку на зиму 2027 года / Фото из инстаграма звезды

Главное преимущество этой стрижки заключается в ультракороткой длине до линии челюсти, живой текстуре и невесомой челке, которая деликатно обрамляет лицо. Она кардинально отличается от гладких классических вариантов своей естественной легкостью и непринужденным объемом.

Французский боб с легкой челкой – главная стрижка зимы 2027 / Фото Pinterest

Французский боб – это та непринужденно крутая стрижка до линии челюсти, которая излучает парижский шик и всегда выглядит так, будто вы вообще не тратили времени на укладку,

– отметила звездная стилистка Сэм Кьюсик.

Зимой, когда не хочется просыпаться ради сложного стайлинга, этот тренд становится настоящей находкой. Достаточно лишь слегка взбить пряди пальцами, нанести каплю текстурирующего спрея – и безупречный образ готов.

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