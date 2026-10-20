Культовая челка в стиле Джейн Биркин триумфально возвращается в моду этой осенью, о чем сообщает издание Myself. Birkin Bangs отличается легкими, слегка градуированными прядями длиной примерно до линии бровей. В отличие от строгого прямого среза, этот вариант придает непринужденный французский настрой любому образу.

Самая модная прическа из 70-х снова в моде

Главное преимущество такой прически заключается в ее способности гармонично адаптироваться к любым чертам лица. Для круглого лица пряди стоит сделать немного длиннее по бокам, а обладательницам четких линий мягкая текстура поможет смягчить контуры. При этом прическа безупречно ложится на прямые и волнистые волосы, а при правильной длине прекрасно подходит и обладательницам вьющихся волос.

Стильная челка Биркин на осень / Фото Pinterest

Что интересно, укладка Birkin Bangs занимает минимум времени. После мытья пряди достаточно подсушить феном с помощью круглой щетки, не подкручивая кончики слишком сильно внутрь. Лучше избегать тяжелых фиксирующих средств, чтобы сохранить живой объем и легкость движений.

Какая прическа из 70-х вернулась в моду / Фото Pinterest

В сезон теплых шапок освежить форму челки поможет сухой шампунь и небольшая расческа. Парикмахеры советуют корректировать длину каждые 4 – 6 недель. Однако даже во время отрастания Birkin Bangs выглядит стильно, поскольку пряди легко трансформируются в занавеску.

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