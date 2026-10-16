Даша Квіткова показала спідницю з трендовою деталлю, яку вже додають до свого гардероба модниці

На світові подіуми та вулиці модних столиць впевнено повернулося пір'я, перетворившись із виключно вечірнього атрибута на сучасний повсякденний акцент. Українська блогерка Даша Квіткова показала бездоганний приклад того, як цей яскравий тренд гармонійно вписується у повсякденний гардероб.

Для нещодавнього світського заходу Даша обрала ефектний і водночас витриманий лук, де головною зіркою стала чорна спідниця максі від українського бренду Iva Clothe. Ця річ зі 100% віскози привертає увагу своєю чистою формою та вивіреним силуетом.



Даша Квіткова у чорній спідниці з пір'ям / Фото з інстаграму блогерки

Головна родзинка моделі – натуральне пір’я страуса, яке спадає вертикальною лінією та динамічно рухається разом із тілом під час ходи. Завдяки цій знімній деталі така спідниця дозволяє легко обігрувати настрій аутфіту – від стриманої елегантності до ефектного вечірнього виходу, доводячи, що особливе більше не потрібно залишати на потім.



Чорна спідниця з пір'ям / Фото Iva Clothe

Свій образ блогерка доповнила класичною смугастою сорочкою з контрастними білими манжетами та коміром того ж бренду. Це додало луку ділової строгості й чудово збалансувало кокетливість пір'я. Як аксесуар Даша обрала мінімалістичну лаконічну сумочку-бокс чорного кольору у жорсткому каркасі, яка ідеально завершила вишуканий силует.



Модний аксесуар Даші Квіткової / Фото з інстаграму

Пір'я як декор спідниці ми неодноразово бачили в модних аутфітах фешіоніста по всьому світу. Але не тільки спідниці прикрашав цей декор. Цього сезону можна сміливо додавати пір'я до суконь, джинсів, штанів, ділових костюмів та різних аксесуарів.



Як лаконічно носити пір'я восени / Фото з інстаграму Tinsley Crisp

Оскільки пір'я саме по собі дуже фактурне і привертає погляди, бажано, щоб решта речей в ансамблі були стриманими. Поєднуйте спідницю чи топ із пір'ям із простими базовими сорочками, лаконічними водолазками чи строгими жакетами.

Разом з пір'ям у тренди повернулася і бахрома, яку модниці вже активно додають до своїх образів.