Для недавнего светского мероприятия Даша выбрала эффектный и в то же время сдержанный образ, главной звездой которого стала черная юбка макси от украинского бренда Iva Clothe. Эта вещь из 100% вискозы привлекает внимание своей чистой формой и выверенным силуэтом.



Даша Квиткова в черной юбке с перьями / Фото из инстаграма блогерки

Главная изюминка модели – натуральные страусиные перья, которые спадают вертикальной линией и динамично двигаются вместе с телом при ходьбе. Благодаря этой съемной детали такая юбка позволяет легко варьировать настроение наряда – от сдержанной элегантности до эффектного вечернего выхода, доказывая, что особенное больше не нужно откладывать на потом.



Черная юбка с перьями / Фото Iva Clothe

Свой образ блогерка дополнила классической полосатой рубашкой с контрастными белыми манжетами и воротником того же бренда. Это придало луку деловой строгости и прекрасно сбалансировало кокетливость перьев. В качестве аксессуара Даша выбрала минималистичную лаконичную сумочку-бокс черного цвета с жестким каркасом, которая идеально завершила изысканный силуэт.



Модный аксессуар Даши Квитковой / Фото из Instagram

Перья в качестве декора юбки мы не раз видели в модных нарядах фешиониста по всему миру. Но не только юбки украшал этот декор. В этом сезоне можно смело добавлять перья к платьям, джинсам, штанам, деловым костюмам и различным аксессуарам.



Как лаконично носить перья осенью / Фото из инстаграма Tinsley Crisp

Поскольку перья сами по себе очень фактурны и привлекают внимание, желательно, чтобы остальные вещи в ансамбле были сдержанными. Сочетайте юбку или топ с перьями с простыми базовыми рубашками, лаконичными водолазками или строгими жакетами.

Вместе с перьями в тренды вернулась и бахрома, которую модницы уже активно добавляют в свои образы.