Бахрома була всюди: на спідницях, жакетах, сумках, на капелюшках, джинсах та на іншому одязі. Фішка цієї деталі у її кокетливості, невимушеності та стриманості. Попри те, що бахрома одразу впадає в очі, цей декор може бути елегантним та стриманим. Вже зараз можна стилізувати речі з бахромою, поєднуючи їх з повсякденним гардеробом.



Замшевий тренч з бахромою на осінь / Фото з інстаграму Carla Pereyra

Як носити бахрому восени та взимку 2026

Головне секретне правило стилізації бахроми — дотримуватися балансу та не перевантажувати образ іншими активними елементами. Оскільки бахрома сама по собі привертає увагу та створює гарну динаміку під час руху, решта речей має бути максимально лаконічною та базовою.

Поєднуйте з простими фактурами. Одягайте спідницю чи куртку з бахромою у парі з затишним гладким трикотажем, щільним денімом, бавовняними сорочками або базовими футболками. Контраст між динамічним декором і спокійною затишною базою додасть аутфіту особливого шарму.

Додайте акцентну сумку. Якщо ви поки не готові купувати пальто чи спідницю, почніть із замшевої або шкіряної сумки з бахромою. Замшева сумка крос-боді або тоут з довгими торочками класно доповнить найпростіший джинсовий лук із сорочкою.



Сумка з довгою бахромою / Фото з інстаграму Grece Ghanem

Дотримуйтеся правила одного акценту. Усе добре в міру: не варто поєднувати куртку, сумку та взуття з бахромою в одному вбранні, якщо ви не збираєтеся на тематичну вечірку. Обирайте лише один предмет із цим декором, залишаючи решту гардеробу стриманою.



Як стильно та лаконічно носити одяг з бахромою / Фото з інстаграму Wiktoria Lorenz

Грайте з контрастом стилів. Бахрома чудово розбавляє суворість ділового гардеробу. Наприклад, класичний жакет із тонкою бахромою по нижньому краю або стримана спідниця-олівець з грайливим низом можуть мати строкатий вигляд, але абсолютно доречний для виходу в місто чи на ділову зустріч.

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