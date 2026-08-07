Донька Сінді Кроуфорд відтворила культове фарбування 90-х: воно ідеально пасує брюнеткам

Якщо ви давно хотіли освіжити колір волосся, але не готові до кардинальних змін, зверніть увагу на новий образ Каї Гербер.

Донька легендарної супермоделі Сінді Кроуфорд відтворила культове фарбування своєї мами з 90-х у сучасному прочитанні. Над новим кольором волосся моделі працювала її багаторічна колористка Дженна Перрі. Про це вона розповіла у коментарі виданню Allure.

Новий образ Каї Гербер – це насичений каштановий відтінок із м'якими золотистими переливами. За словами Перрі, на відміну від більш контрастного фарбування Сінді Кроуфорд у 90-х, сучасна версія має значно делікатніший і природніший вигляд.

Золотисті пасма рівномірно розподілені по всій каштановій базі, але найбільше їх біля обличчя та по довжині волосся. Саме завдяки цьому створюється ефект локонів, які природно вигоріли на сонці. Таке фарбування освіжає зовнішність, додає волоссю глибини та має дорогий і водночас природний вигляд.

Для створення цього ефекту Перрі використала дуже делікатну техніку балаяжу та напівстійку фарбу R+Color Hypermatic, яка допомогла отримати м'який медово-золотистий відтінок. Тим, хто захоче повторити цей образ, колористка радить попросити майстра зробити дуже м'який балаяж зі світлішими кінчиками. А щоб колір довше залишався насиченим і блискучим, вона рекомендує раз на місяць робити процедуру глосингу.

Перевага такого фарбування в тому, що воно красиво відростає й не потребує частого оновлення. Саме тому цей варіант стане чудовим вибором для брюнеток, які хочуть освіжити образ, додавши волоссю легкого літнього сяйва без радикальної зміни кольору.

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