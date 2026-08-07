Дочь легендарной супермодели Синди Кроуфорд воссоздала культовую прическу своей мамы из 90-х в современной интерпретации. Над новым цветом волос модели работала ее многолетняя колористка Дженна Перри. Об этом она рассказала в комментарии изданию Allure.

Новый образ Каи Гербер – это насыщенный каштановый оттенок с мягкими золотистыми переливами. По словам Перри, в отличие от более контрастного окрашивания Синди Кроуфорд в 90-х, современная версия выглядит гораздо деликатнее и естественнее.

Золотистые пряди равномерно распределены по всей каштановой основе, но больше всего их у лица и по длине волос. Именно благодаря этому создается эффект локонов, которые естественно выгорели на солнце. Такое окрашивание освежает внешний вид, придает волосам глубину и выглядит дорого и в то же время естественно.

Для создания этого эффекта Перри использовала очень деликатную технику балаяжа и полустойкую краску R+Color Hypermatic, которая помогла получить мягкий медово-золотистый оттенок. Тем, кто захочет повторить этот образ, колористка советует попросить мастера сделать очень мягкий балаяж со светлыми кончиками. А чтобы цвет дольше оставался насыщенным и блестящим, она рекомендует раз в месяц делать процедуру глоссинга.

Преимущество такого окрашивания в том, что оно красиво отрастает и не требует частого обновления. Именно поэтому этот вариант станет отличным выбором для брюнеток, которые хотят освежить образ, придав волосам легкое летнее сияние без радикальной смены цвета.

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