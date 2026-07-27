Прощавайте, baggy: Дуа Ліпа показала джинси, які пасують абсолютно під усе

Пошук ідеальних джинсів, які однаково легко поєднуються як із лаконічним топом, так із елегантною сорочкою чи високими підборами, завжди залишається складним завданням. Однак відома співачка Дуа Ліпа, схоже, уже знайшла рішення.

Вона продемонструвала силует, який обіцяє підкорити усіх модниць у 2026 році. Про це детальніше – пише видання Cosmopolitan.

Які джинси обрала Дуа Ліпа для свого базового гардероба

Британська попзірка Дуа Ліпа завжди перебуває в центрі уваги моди та задає тренди для мільйонів шанувальників у всьому світі. Останнім часом вона неодноразово з'являлася на публіці в особливій моделі деніму.

Стильний фасон від лондонського бренду Martine Rose вже встиг привернути увагу модних експертів. Ба більше, фахівці фешн-індустрії прогнозують цій моделі статус головного денім-тренду 2026 року.

Головна таємниця таких джинсів полягає у їхньому винятковому крої. Дизайнери створили пряму, трохи вільну модель на низькій посадці. Водночас для виготовлення цієї пари використали дещо витертий денім, а край штанин залишили необробленим.

Завдяки такому поєднанню деталей речі мають надзвичайно стильний вигляд. Вони не облягають фігуру, але й не виглядають надто широкими, що дозволяє їм легко адаптуватися до будь-якого гардероба.

Співачка поєднала такі джинси з базовою чорною майкою, класичною сорочкою, чоботами на підборах і розкішною сумкою Hermès Birkin.

Нагадаємо, раніше наша редакція вже писала про штани з 90-х, які раптово повернулись у тренди.