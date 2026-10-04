Дженніфер Лопес показала модні джинси, які миттєво роблять фігуру стрункішою

Американська співачка Дженніфер Лопес під час Міланського тижня моди показала аутфіт, який візуально подовжує ноги. Її вихід став ще одним прикладом того, як вдало підібраний одяг може сильно змінити фігуру.

Потрапивши під приціли папараці під час прогулянки Міланом, акторка зробила ставку на елегантну лаконічність. Вона обрала світло-блакитні джинси-кльош з високою посадкою та білу сорочку, заправлену всередину. Детальніше про образ Лопес – розповіло видання Woman & Home.

Чому джинси-кльош пасують усім

Фасон джинсів, які розширяються від коліна, вважається справді універсальним рішенням для гардероба. Висока талія в поєднанні із заправленою сорочкою створює виразний силует "пісочного годинника", адже вдало підкреслює талію.

Стильний образ з джинсами-кльош / Фото Pinterest

Крім того, кльош візуально витягує лінію ніг, створюючи гармонійні пропорції для будь-якого типу фігури. Попри зміну модних тенденцій, цей фасон залишається поза часом і не втрачає своєї актуальності.

Модний образ Дженніфер Лопес з джинсами-кльош

Хоча таку формулу легко адаптувати до повсякденного образу з кедами чи балетками, Дженніфер Лопес додала своєму аутфіту вишуканості. Вона доповнила "лук" бежевими босоніжками на підборах з відкритим носком, які ще більше подовжили силует.

Завершальними акцентами образу зірки стали чорна шкіряна сумка Dolce & Gabbana My Sicily із золотистою фурнітурою та сонцезахисні окуляри у квадратній оправі.

Як зауважують редактори Woman & Home, біла сорочка з якісної бавовни чудово працює як самостійний елемент, так і в багатошарових комплектах під блейзер.

До речі, нещодавно Дженніфер Лопес показала ще один стильний образ з джинсами у стилі 70-х.