Потрапивши під приціли папараці під час прогулянки Міланом, акторка зробила ставку на елегантну лаконічність. Вона обрала світло-блакитні джинси-кльош з високою посадкою та білу сорочку, заправлену всередину. Детальніше про образ Лопес – розповіло видання Woman & Home.

Чому джинси-кльош пасують усім

Фасон джинсів, які розширяються від коліна, вважається справді універсальним рішенням для гардероба. Висока талія в поєднанні із заправленою сорочкою створює виразний силует "пісочного годинника", адже вдало підкреслює талію.

Стильний образ з джинсами-кльош / Фото Pinterest

Крім того, кльош візуально витягує лінію ніг, створюючи гармонійні пропорції для будь-якого типу фігури. Попри зміну модних тенденцій, цей фасон залишається поза часом і не втрачає своєї актуальності.

Модний образ Дженніфер Лопес з джинсами-кльош

Хоча таку формулу легко адаптувати до повсякденного образу з кедами чи балетками, Дженніфер Лопес додала своєму аутфіту вишуканості. Вона доповнила "лук" бежевими босоніжками на підборах з відкритим носком, які ще більше подовжили силует.

Завершальними акцентами образу зірки стали чорна шкіряна сумка Dolce & Gabbana My Sicily із золотистою фурнітурою та сонцезахисні окуляри у квадратній оправі.

Як зауважують редактори Woman & Home, біла сорочка з якісної бавовни чудово працює як самостійний елемент, так і в багатошарових комплектах під блейзер.

До речі, нещодавно Дженніфер Лопес показала ще один стильний образ з джинсами у стилі 70-х.