Виглядає дорого і пасує до всього: Дженніфер Лопес показала ідеальний манікюр для відпустки

Дженніфер Лопес продемонструвала манікюр, який чудово підійде для літньої відпустки.

Замість складного дизайну співачка обрала спокійний кремово-рожевий відтінок, що додає нігтям охайного та елегантного вигляду. На манікюр зірки звернуло увагу видання VOGUE.

Під час відпочинку в Італії Джей Ло носила довгі нігті овальної форми. Її нейл-майстер використав гелевий відтінок Burnt Blush – м'який рожевий колір із кремовим підтоном. Він виглядає максимально природно, тому манікюр не перетягує увагу на себе, а лише доповнює образ.

Дженніфер Лопес показала свій манікюр під час відпочинку в Італії / Фото з інстаграму співачки

Такий варіант манікюру особливо актуальний цього літа, адже натуральні та напівпрозорі покриття залишаються серед головних б'юті-трендів. До цієї категорії належать Soap Nails і Jelly Nails.

При цьому ніжно-рожевий колір легко поєднувати з різним одягом – від купальника та легких літніх речей до вечірніх образів.

Є в такого манікюру і ще одна перевага – практичність. Через близький до натурального відтінок межа між покриттям і нігтем стає менш помітною, коли нігті відростають. Тож під час відпустки можна довше не думати про похід до майстра.

До слова, мінімалістичний манікюр без великої кількості декору подобається не лише Дженніфер Лопес. Раніше ми розповідали про стриманий манікюр Джорджини Родрігес, який вона зробила на весілля з Кріштіану Роналду.