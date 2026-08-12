На знімку, який з'явився в інстаграмі, можна роздивитися не лише обручки подружжя, а й манікюр нареченої.
Для весілля Джорджина обрала напівпрозоре молочне покриття. Її нігті мають середню довжину та м'яку мигдалеподібну форму, а ніжний біло-рожевий відтінок виглядає максимально природно.
Весільний манікюр Джорджини Родрігес / Фото з інстаграму спортсмена
Такий манікюр чудово підходить для весілля, адже він не привертає зайвої уваги й легко поєднується практично з будь-яким образом. До того ж молочний манікюр не втрачає актуальності навіть після весілля.Не користуєтесь Telegram? 24 Канал є у WhatsApp. Підпишіться і читайте перевірені новини
До речі, якщо ви готуєтеся до власного весілля, про манікюр краще подумати заздалегідь. Наприклад, якщо не плануєте нарощування, почніть відрощувати нігті ще до свята. А перед експериментами з новим дизайном, кольором чи майстром варто зробити пробний манікюр – так само, як пробний макіяж або зачіску. Це допоможе зрозуміти, чи справді вам подобається результат і чи пасує він до весільної сукні.
Додамо, що класичний молочний манікюр – далеко не єдиний варіант для нареченої. Раніше ми вже розповідали про 8 ідей модного весільного манікюру, серед яких можна знайти варіант і для стриманого, і для більш ефектного образу.