На знімку, який з'явився в інстаграмі, можна роздивитися не лише обручки подружжя, а й манікюр нареченої.

Для весілля Джорджина обрала напівпрозоре молочне покриття. Її нігті мають середню довжину та м'яку мигдалеподібну форму, а ніжний біло-рожевий відтінок виглядає максимально природно.

Весільний манікюр Джорджини Родрігес / Фото з інстаграму спортсмена

Такий манікюр чудово підходить для весілля, адже він не привертає зайвої уваги й легко поєднується практично з будь-яким образом. До того ж молочний манікюр не втрачає актуальності навіть після весілля.

До речі, якщо ви готуєтеся до власного весілля, про манікюр краще подумати заздалегідь. Наприклад, якщо не плануєте нарощування, почніть відрощувати нігті ще до свята. А перед експериментами з новим дизайном, кольором чи майстром варто зробити пробний манікюр – так само, як пробний макіяж або зачіску. Це допоможе зрозуміти, чи справді вам подобається результат і чи пасує він до весільної сукні.

Додамо, що класичний молочний манікюр – далеко не єдиний варіант для нареченої. Раніше ми вже розповідали про 8 ідей модного весільного манікюру, серед яких можна знайти варіант і для стриманого, і для більш ефектного образу.