Так ви зможете оцінити роботу майстра, зрозуміти, чи подобається вам обраний дизайн, і за потреби внести зміни. А якщо мрієте про довгі нігті, але не хочете нарощування, подбайте про них заздалегідь. Видання ELLE зібрало ідеї весільного манікюру, які допоможуть завершити образ нареченої та водночас не відволікатимуть увагу від обручки.

Хромований френч

Якщо класичний французький манікюр здається вам занадто простим, його можна зробити цікавішим за допомогою хромованого ефекту. Chrome French – це той самий френч (біла смужка на кінчику нігтя), але з металево-дзеркальним ефектом зверху. Такий дизайн особливо красиво виглядає на нюдовій або молочній основі.

Хромовий манікюр / Фото з інстаграму Monika Mrózek

До речі, для додаткового акценту на одному з нігтів можна намалювати два переплетені сердечка тонкими білими лініями.

Мереживний манікюр

Для тих, хто хоче відійти від класичного манікюру також підійде мереживний дизайн. Його особливість – візерунки, які нагадують справжнє мереживо: з дрібними квітами, лініями та ажурними деталями. Такий манікюр особливо вдало виглядає, якщо у весільній сукні або фаті також є мереживні елементи. Тоді дизайн нігтів перегукується з вбранням і створює цілісний образ.

Мереживний манікюр / Фото з інстаграм-сторінки @manisbyash

Мереживний малюнок можна нанести вручну, за допомогою стемпінгу або спеціальних наклейок.

Молочний френч із підвіскою

Ніжний молочний френч можна доповнити маленькою металевою підвіскою. Це може бути сердечко, ініціал або інший символ, який має особливе значення для молодят. Наприклад, так робила Лорен Санчес.

Молочний манікюр з перлинками

Ще один спосіб урізноманітнити молочний манікюр – додати маленькі перлинки. Вони можуть розташовуватися на одному або кількох нігтях. Цей варіант підійде нареченим, які хочуть трохи більше блиску, але не готові до великої кількості стразів.

Манікюр з перлинками / Фото з інстаграму @lavi_neli

Якщо вам хочеться більш незвичайного весільного манікюру, можна додати об'ємний декор. Наприклад, на одному з нігтів на прозорій нюдовій основі створити композицію з перлин, стразів і кристалів. Такий дизайн виглядає ефектно, але не перевантажує весь образ нареченої.

Манікюр зі стразами / Фото з Pinterest

Манікюр із 3D-квітами

Якщо класичний френч або однотонне покриття здаються вам занадто стриманими, можна зробити ставку на об'ємний декор. Наприклад, прикрасити нігті маленькими білими 3D-квіточками. Такий дизайн виглядає романтично та незвично, але водночас залишається в межах весільної естетики. Особливо красиво він поєднується з молочно-рожевою або напівпрозорою основою.

Весільний манікюр із 3D-квітами / Фото з Pinterest

Золотий френч

Це ще одна варіація френчу. Замість традиційної білої смужки на кінчиках нігтів використовують тонку золоту лінію. Такий манікюр особливо красиво поєднується із золотими прикрасами.

Золотий френч / Фото з інстаграму @nailsbyalsn

Перлинний манікюр

Молочно-біле покриття з ніжним перламутровим ефектом — один із найвдаліших варіантів для весілля. При різному освітленні такі нігті можуть переливатися рожевими, сріблястими або ледь блакитними відтінками, нагадуючи поверхню натуральної перлини.

Перлинний манікюр / Фото з інстаграму @louvienne

Цей ефект створюють за допомогою спеціальної перламутрової пудри, яку втирають у покриття. На відміну від дзеркального хрому, вона дає більш м'який і делікатний блиск.

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