Так вы сможете оценить работу мастера, понять, нравится ли вам выбранный дизайн, и при необходимости внести изменения. А если мечтаете о длинных ногтях, но не хотите наращивания, позаботьтесь о них заранее. Издание ELLE собрало идеи свадебного маникюра, которые помогут завершить образ невесты и при этом не будут отвлекать внимание от обручального кольца.

Хромированный френч

Если классический французский маникюр кажется вам слишком простым, его можно сделать интереснее с помощью хромированного эффекта. Chrome French – это тот самый френч (белая полоска на кончике ногтя), но с металлически-зеркальным эффектом сверху. Такой дизайн особенно красиво смотрится на нюдовой или молочной основе.

Хромированный маникюр / Фото из инстаграма Monika Mrózek

Кстати, для дополнительного акцента на одном из ногтей можно нарисовать два переплетенных сердечка тонкими белыми линиями.

Кружевной маникюр

Для тех, кто хочет отойти от классического маникюра, также подойдет кружевной дизайн. Его особенность – узоры, напоминающие настоящее кружево: с мелкими цветами, линиями и ажурными деталями. Такой маникюр особенно удачно смотрится, если в свадебном платье или фате также присутствуют кружевные элементы. Тогда дизайн ногтей перекликается с нарядом и создает целостный образ.

Кружевной маникюр / Фото с инстаграм-страницы @manisbyash

Кружевной рисунок можно нанести вручную, с помощью стемпинга или специальных наклеек.

Молочный френч с подвеской

Нежный молочный френч можно дополнить маленькой металлической подвеской. Это может быть сердечко, инициал или другой символ, имеющий особое значение для молодоженов. Например, так поступила Лорен Санчес.

Молочный маникюр с жемчужинками

Еще один способ разнообразить молочный маникюр – добавить маленькие жемчужинки. Они могут располагаться на одном или нескольких ногтях. Этот вариант подойдет невестам, которые хотят немного больше блеска, но не готовы к большому количеству стразов.

Маникюр с жемчужинками / Фото из инстаграма @lavi_neli

Если вам хочется более необычного свадебного маникюра, можно добавить объемный декор. Например, на одном из ногтей на прозрачной нюдовой основе создать композицию из жемчужин, стразов и кристаллов. Такой дизайн выглядит эффектно, но не перегружает весь образ невесты.

Маникюр со стразами / Фото с Pinterest

Маникюр с 3D-цветами

Если классический френч или однотонное покрытие кажутся вам слишком сдержанными, можно сделать ставку на объемный декор. Например, украсить ногти маленькими белыми 3D-цветочками. Такой дизайн выглядит романтично и необычно, но при этом остается в рамках свадебной эстетики. Особенно красиво он сочетается с молочно-розовой или полупрозрачной основой.

Свадебный маникюр с 3D-цветами / Фото с Pinterest

Золотой френч

Это еще одна вариация френча. Вместо традиционной белой полоски на кончиках ногтей используют тонкую золотую линию. Такой маникюр особенно красиво сочетается с золотыми украшениями.

Золотой френч / Фото из инстаграма @nailsbyalsn

Жемчужный маникюр

Молочно-белое покрытие с нежным перламутровым эффектом – один из самых удачных вариантов для свадьбы. При разном освещении такие ногти могут переливаться розовыми, серебристыми или едва голубыми оттенками, напоминая поверхность натуральной жемчужины.

Жемчужный маникюр / Фото из инстаграма @louvienne

Этот эффект создают с помощью специальной перламутровой пудры, которую втирают в покрытие. В отличие от зеркального хрома, она дает более мягкий и деликатный блеск.

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