Так вы сможете оценить работу мастера, понять, нравится ли вам выбранный дизайн, и при необходимости внести изменения. А если мечтаете о длинных ногтях, но не хотите наращивания, позаботьтесь о них заранее. Издание ELLE собрало идеи свадебного маникюра, которые помогут завершить образ невесты и при этом не будут отвлекать внимание от обручального кольца.

Хромированный френч

Если классический французский маникюр кажется вам слишком простым, его можно сделать интереснее с помощью хромированного эффекта. Chrome French – это тот самый френч (белая полоска на кончике ногтя), но с металлически-зеркальным эффектом сверху. Такой дизайн особенно красиво смотрится на нюдовой или молочной основе.

Хромированный маникюр / Фото из инстаграма Monika Mrózek

Кстати, для дополнительного акцента на одном из ногтей можно нарисовать два переплетенных сердечка тонкими белыми линиями.

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Кружевной маникюр

Для тех, кто хочет отойти от классического маникюра, также подойдет кружевной дизайн. Его особенность – узоры, напоминающие настоящее кружево: с мелкими цветами, линиями и ажурными деталями. Такой маникюр особенно удачно смотрится, если в свадебном платье или фате также присутствуют кружевные элементы. Тогда дизайн ногтей перекликается с нарядом и создает целостный образ.

Кружевной маникюр / Фото с инстаграм-страницы @manisbyash

Кружевной рисунок можно нанести вручную, с помощью стемпинга или специальных наклеек.

Молочный френч с подвеской

Нежный молочный френч можно дополнить маленькой металлической подвеской. Это может быть сердечко, инициал или другой символ, имеющий особое значение для молодоженов. Например, так поступила Лорен Санчес.

Молочный маникюр с жемчужинками

Еще один способ разнообразить молочный маникюр – добавить маленькие жемчужинки. Они могут располагаться на одном или нескольких ногтях. Этот вариант подойдет невестам, которые хотят немного больше блеска, но не готовы к большому количеству стразов.

Маникюр с жемчужинками / Фото из инстаграма @lavi_neli

Если вам хочется более необычного свадебного маникюра, можно добавить объемный декор. Например, на одном из ногтей на прозрачной нюдовой основе создать композицию из жемчужин, стразов и кристаллов. Такой дизайн выглядит эффектно, но не перегружает весь образ невесты.

Маникюр со стразами / Фото с Pinterest

Маникюр с 3D-цветами

Если классический френч или однотонное покрытие кажутся вам слишком сдержанными, можно сделать ставку на объемный декор. Например, украсить ногти маленькими белыми 3D-цветочками. Такой дизайн выглядит романтично и необычно, но при этом остается в рамках свадебной эстетики. Особенно красиво он сочетается с молочно-розовой или полупрозрачной основой.

Свадебный маникюр с 3D-цветами / Фото с Pinterest

Золотой френч

Это еще одна вариация френча. Вместо традиционной белой полоски на кончиках ногтей используют тонкую золотую линию. Такой маникюр особенно красиво сочетается с золотыми украшениями.

Золотой френч / Фото из инстаграма @nailsbyalsn

Жемчужный маникюр

Молочно-белое покрытие с нежным перламутровым эффектом – один из самых удачных вариантов для свадьбы. При разном освещении такие ногти могут переливаться розовыми, серебристыми или едва голубыми оттенками, напоминая поверхность натуральной жемчужины.

Жемчужный маникюр / Фото из инстаграма @louvienne

Этот эффект создают с помощью специальной перламутровой пудры, которую втирают в покрытие. В отличие от зеркального хрома, она дает более мягкий и деликатный блеск.

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