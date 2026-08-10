Так вы сможете оценить работу мастера, понять, нравится ли вам выбранный дизайн, и при необходимости внести изменения. А если мечтаете о длинных ногтях, но не хотите наращивания, позаботьтесь о них заранее. Издание ELLE собрало идеи свадебного маникюра, которые помогут завершить образ невесты и при этом не будут отвлекать внимание от обручального кольца.
Хромированный френч
Если классический французский маникюр кажется вам слишком простым, его можно сделать интереснее с помощью хромированного эффекта. Chrome French – это тот самый френч (белая полоска на кончике ногтя), но с металлически-зеркальным эффектом сверху. Такой дизайн особенно красиво смотрится на нюдовой или молочной основе.
Хромированный маникюр / Фото из инстаграма Monika Mrózek
Кстати, для дополнительного акцента на одном из ногтей можно нарисовать два переплетенных сердечка тонкими белыми линиями.Если Telegram заблокируют Не теряйте 24 Канал – подписывайтесь на нас в WhatsApp
Кружевной маникюр
Для тех, кто хочет отойти от классического маникюра, также подойдет кружевной дизайн. Его особенность – узоры, напоминающие настоящее кружево: с мелкими цветами, линиями и ажурными деталями. Такой маникюр особенно удачно смотрится, если в свадебном платье или фате также присутствуют кружевные элементы. Тогда дизайн ногтей перекликается с нарядом и создает целостный образ.
Кружевной маникюр / Фото с инстаграм-страницы @manisbyash
Кружевной рисунок можно нанести вручную, с помощью стемпинга или специальных наклеек.
Молочный френч с подвеской
Нежный молочный френч можно дополнить маленькой металлической подвеской. Это может быть сердечко, инициал или другой символ, имеющий особое значение для молодоженов. Например, так поступила Лорен Санчес.
Молочный маникюр с жемчужинками
Еще один способ разнообразить молочный маникюр – добавить маленькие жемчужинки. Они могут располагаться на одном или нескольких ногтях. Этот вариант подойдет невестам, которые хотят немного больше блеска, но не готовы к большому количеству стразов.
Маникюр с жемчужинками / Фото из инстаграма @lavi_neli
Если вам хочется более необычного свадебного маникюра, можно добавить объемный декор. Например, на одном из ногтей на прозрачной нюдовой основе создать композицию из жемчужин, стразов и кристаллов. Такой дизайн выглядит эффектно, но не перегружает весь образ невесты.
Маникюр со стразами / Фото с Pinterest
Маникюр с 3D-цветами
Если классический френч или однотонное покрытие кажутся вам слишком сдержанными, можно сделать ставку на объемный декор. Например, украсить ногти маленькими белыми 3D-цветочками. Такой дизайн выглядит романтично и необычно, но при этом остается в рамках свадебной эстетики. Особенно красиво он сочетается с молочно-розовой или полупрозрачной основой.
Свадебный маникюр с 3D-цветами / Фото с Pinterest
Золотой френч
Это еще одна вариация френча. Вместо традиционной белой полоски на кончиках ногтей используют тонкую золотую линию. Такой маникюр особенно красиво сочетается с золотыми украшениями.
Золотой френч / Фото из инстаграма @nailsbyalsn
Жемчужный маникюр
Молочно-белое покрытие с нежным перламутровым эффектом – один из самых удачных вариантов для свадьбы. При разном освещении такие ногти могут переливаться розовыми, серебристыми или едва голубыми оттенками, напоминая поверхность натуральной жемчужины.
Жемчужный маникюр / Фото из инстаграма @louvienne
Этот эффект создают с помощью специальной перламутровой пудры, которую втирают в покрытие. В отличие от зеркального хрома, она дает более мягкий и деликатный блеск.
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