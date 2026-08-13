Вместо сложного дизайна певица выбрала спокойный кремово-розовый оттенок, что придает ногтям аккуратный и элегантный вид. На маникюр звезды обратило внимание издание VOGUE.

Во время отдыха в Италии Джей Ло носила длинные ногти овальной формы. Ее нейл-мастер использовал гелевый оттенок Burnt Blush – нежный розовый цвет с кремовым подтоном. Он выглядит максимально естественно, поэтому маникюр не отвлекает внимание на себя, а лишь дополняет образ.

Дженнифер Лопес показала свой маникюр во время отдыха в Италии / Фото из инстаграма певицы

Такой вариант маникюра особенно актуален этим летом, ведь натуральные и полупрозрачные покрытия остаются в числе главных бьюти-трендов. К этой категории относятся Soap Nails и Jelly Nails.

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При этом нежно-розовый цвет легко сочетать с различной одеждой – от купальника и легких летних вещей до вечерних образов.

Есть у такого маникюра и еще одно преимущество – практичность. Благодаря оттенку, близкому к натуральному, граница между покрытием и ногтем становится менее заметной, когда ногти отрастают. Поэтому во время отпуска можно дольше не думать о походе к мастеру.

Кстати, минималистичный маникюр без большого количества декора нравится не только Дженнифер Лопес. Ранее мы рассказывали о сдержанном маникюре Джорджины Родригес, который она сделала на свадьбу с Криштиану Роналду.