Чим замінити звичну куртку наприкінці осені: Дженніфер Лоуренс показала цікавий варіант

Восени багато хто обирає для повсякденних образів бомбери, шкіряні куртки, тренчі та пальта стриманих кольорів – чорного, сірого, коричневого чи бежевого. Втім, урізноманітнити осінній гардероб можна за допомогою верхнього одягу яскравих кольорів або з незвичною фактурою.

Таку альтернативу показала голлівудська акторка Дженніфер Лоуренс. Про її образ розповіло видання Cosmopolitan.

Для прогулянки Нью-Йорком знаменитість обрала довге оксамитове пальто жовтого кольору. Завдяки м'якій фактурі та яскравому відтінку воно одразу привертає увагу й робить образ незвичайним. Така модель може стати цікавою заміною звичним курткам наприкінці осені, коли хочеться не лише зігрітися, а й урізноманітнити повсякденний гардероб.

Водночас Дженніфер не стала поєднувати акцентну річ з іншими яскравими елементами. Основу її образу склали чорні широкі штани та простий білий бавовняний топ. Взуття акторка обрала також доволі стримане – замшеві лофери. А великі сонцезахисні окуляри та плетена різнокольорова сумка додали образу легкого бохо-настрою.

Такий приклад показує, що яскраве пальто не обов'язково поєднувати зі складними речами. Навпаки, воно найкраще розкривається на тлі простого одягу нейтральних кольорів. Тому, якщо ви зазвичай обираєте чорний або бежевий верхній одяг, жовте оксамитове пальто може стати цікавою альтернативою та допомогти освіжити осінні образи.

А ще один варіант верхнього одягу для осінніх образів раніше показала українська блогерка Даша Квіткова.