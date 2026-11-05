Чем заменить привычную куртку в конце осени: Дженнифер Лоуренс показала интересный вариант

Такую альтернативу продемонстрировала голливудская актриса Дженнифер Лоуренс. О ее образе рассказало издание Cosmopolitan.

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Для прогулки по Нью-Йорку знаменитость выбрала длинное бархатное пальто желтого цвета. Благодаря мягкой фактуре и яркому оттенку оно сразу привлекает внимание и делает образ необычным. Такая модель может стать интересной альтернативой привычным курткам в конце осени, когда хочется не только согреться, но и разнообразить повседневный гардероб.

В то же время Дженнифер не стала сочетать акцентную вещь с другими яркими элементами. Основу ее образа составили черные широкие штаны и простой белый хлопковый топ. Обувь актриса выбрала также довольно сдержанную – замшевые лоферы. А большие солнцезащитные очки и плетеная разноцветная сумка придали образу легкое бохо-настроение.

Такой пример показывает, что яркое пальто не обязательно сочетать со сложными вещами. Наоборот, оно лучше всего раскрывается на фоне простой одежды нейтральных цветов. Поэтому, если вы обычно выбираете черную или бежевую верхнюю одежду, желтое бархатное пальто может стать интересной альтернативой и помочь освежить осенние образы.

А еще один вариант верхней одежды для осенних образов ранее показала украинская блогерша Даша Квиткова.