Забудьте про сині й чорні: які джинси стали трендом осені та з чим їх носити

Сині та чорні джинси давно стали базою гардероба, однак цього сезону є ще одна цікава альтернатива – моделі у відтінках кави. Вони не лише мають стильний вигляд, а й доволі практичні для холодної пори року, адже на темнішій тканині менш помітні сліди від дощу, снігу та вуличного бруду.

Коричневі джинси можуть бути насиченого шоколадного, глибокого коричневого або м'якого кольору мокко. Про актуальний тренд написало видання Elle. А які моделі обрати та з чим носити джинси у відтінках кави – читайте далі в матеріалі.

У новому сезоні актуальними залишаються одразу кілька фасонів. Зокрема, можна придивитися до широких моделей, особливо barrel-leg, або ж обрати класичні прямі джинси. Посадка також може бути різною – як середньою, так і низькою. Тут варто відштовхуватися від власних уподобань і комфорту, особливо якщо плануєте носити джинси в холодну погоду.

Як стильно носити коричневі джинси / Фото з інстаграм-сторінки lissiejudd

Не менш важливо звернути увагу на відтінок деніму. Найактуальнішими будуть насичені коричневі кольори – темний шоколад, гірке какао, еспресо та мокко. Вони виглядають стримано й сучасно, на відміну від карамельних і рудуватих тонів, які більше асоціюються з модою 1970-х років. Самі джинси можуть бути як однотонними, так і з ефектом легкого вінтажного вицвітання.

З чим носити коричневі джинси?

Денім у кавових відтінках досить універсальний, тому його легко поєднувати з речами різних кольорів. Наприклад, вдало виглядатимуть комбінації з молочним, вершковим і чорним.

Як стильно носити коричневі джинси / Фото з інстаграм-сторінки u.light_store

Також коричневий добре поєднується із зеленим та бордовим, а для образів у теплій гамі можна додати речі кольору охри або карамелі. Якщо ж хочеться трохи освіжити образ, варто звернути увагу на класичний блакитний. Наприклад, коричневі джинси можна доповнити блакитною сорочкою.

Як стильно носити коричневі джинси / Фото з інстаграм-сторінки thealiceedit

Ще один простий варіант для повсякденного виходу – поєднати їх із білою футболкою, чорним ременем і джемпером із V-подібним вирізом.

Образ із коричневими джинсами / Фото з інстаграм-сторінки bottegavenetaworld

Якщо ж хочеться спробувати щось більш незвичне, зверніть увагу на джинси зі стразами – вони також повертаються в моду цього сезону.