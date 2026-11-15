Забудьте про сині й чорні: які джинси стали трендом осені та з чим їх носити

Коричневі джинси можуть бути насиченого шоколадного, глибокого коричневого або м'якого кольору мокко. Про актуальний тренд написало видання Elle. А які моделі обрати та з чим носити джинси у відтінках кави – читайте далі в матеріалі.

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У новому сезоні актуальними залишаються одразу кілька фасонів. Зокрема, можна придивитися до широких моделей, особливо barrel-leg, або ж обрати класичні прямі джинси. Посадка також може бути різною – як середньою, так і низькою. Тут варто відштовхуватися від власних уподобань і комфорту, особливо якщо плануєте носити джинси в холодну погоду.

Як стильно носити коричневі джинси / Фото з інстаграм-сторінки lissiejudd

Не менш важливо звернути увагу на відтінок деніму. Найактуальнішими будуть насичені коричневі кольори – темний шоколад, гірке какао, еспресо та мокко. Вони виглядають стримано й сучасно, на відміну від карамельних і рудуватих тонів, які більше асоціюються з модою 1970-х років. Самі джинси можуть бути як однотонними, так і з ефектом легкого вінтажного вицвітання.

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З чим носити коричневі джинси?

Денім у кавових відтінках досить універсальний, тому його легко поєднувати з речами різних кольорів. Наприклад, вдало виглядатимуть комбінації з молочним, вершковим і чорним.

Як стильно носити коричневі джинси / Фото з інстаграм-сторінки u.light_store

Також коричневий добре поєднується із зеленим та бордовим, а для образів у теплій гамі можна додати речі кольору охри або карамелі. Якщо ж хочеться трохи освіжити образ, варто звернути увагу на класичний блакитний. Наприклад, коричневі джинси можна доповнити блакитною сорочкою.

Як стильно носити коричневі джинси / Фото з інстаграм-сторінки thealiceedit

Ще один простий варіант для повсякденного виходу – поєднати їх із білою футболкою, чорним ременем і джемпером із V-подібним вирізом.

Образ із коричневими джинсами / Фото з інстаграм-сторінки bottegavenetaworld

Якщо ж хочеться спробувати щось більш незвичне, зверніть увагу на джинси зі стразами – вони також повертаються в моду цього сезону.