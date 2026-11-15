Забудьте о синих и черных: какие джинсы стали трендом осенью и с чем их носить

Коричневые джинсы могут быть насыщенного шоколадного, глубокого коричневого или нежного цвета мокко. Об актуальном тренде написало издание Elle. А какие модели выбрать и с чем носить джинсы в оттенках кофе – читайте далее в материале.

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В новом сезоне актуальными остаются сразу несколько фасонов. В частности, можно присмотреться к широким моделям, особенно barrel-leg, или же выбрать классические прямые джинсы. Посадка также может быть разной – как средней, так и низкой. Здесь стоит отталкиваться от собственных предпочтений и комфорта, особенно если планируете носить джинсы в холодную погоду.

Как стильно носить коричневые джинсы / Фото с инстаграма lissiejudd

Не менее важно обратить внимание на оттенок денима. Наиболее актуальными будут насыщенные коричневые цвета – темный шоколад, горькое какао, эспрессо и мокко. Они выглядят сдержанно и современно, в отличие от карамельных и рыжеватых оттенков, которые больше ассоциируются с модой 1970-х годов. Сами джинсы могут быть как однотонными, так и с эффектом легкого винтажного выцветания.

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С чем носить коричневые джинсы?

Джинсовая ткань в кофейных оттенках достаточно универсальна, поэтому ее легко сочетать с вещами разных цветов. Например, удачно будут смотреться комбинации с молочным, сливочным и черным.

Как стильно носить коричневые джинсы / Фото с инстаграма u.light_store

Также коричневый хорошо сочетается с зеленым и бордовым, а для образов в теплой гамме можно добавить вещи цвета охры или карамели. Если же хочется немного освежить образ, стоит обратить внимание на классический голубой. Например, коричневые джинсы можно дополнить голубой рубашкой.

Как стильно носить коричневые джинсы / Фото с страницы в инстаграме thealiceedit

Еще один простой вариант для повседневного выхода – сочетать их с белой футболкой, черным ремнем и джемпером с V-образным вырезом.

Образ с коричневыми джинсами / Фото с страницы в инстаграме bottegavenetaworld

Если же хочется попробовать что-то более необычное, обратите внимание на джинсы со стразами – они также возвращаются в моду в этом сезоне.