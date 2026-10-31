Джинсы со стразами снова в моде: они быстро освежат повседневный образ

Джинсы со стразами неожиданно стали главным хитом на подиумах во время последних показов Fashion Week, о чем сообщает издание Cosmopolitan. Классический деним превратился в смелую основу гардероба благодаря стразам, бусинкам и ярким камням.

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Необычные джинсы покоряют модниц осенью

На модных показах Stella McCartney блестящие детали стали основным акцентом весенней коллекции, Cecilie Bahnsen сочетала сияющий деним с прозрачными жемчужными платьями, а Dolce & Gabbana сделали ставку на массивные цветные камни и подвески. В то же время тренд активно подхватили и модницы, которые сочетают такие штаны как с яркими пальто, так и со сдержанными куртками.

Джинсы со стразами покорили тренды осени 2026 года / Фото из инстаграма @diso.denim.if

Чтобы джинсы со стразами гармонично смотрелись в повседневных образах, остальные вещи лучше выбирать простыми и сдержанными. Базовая белая майка или лаконичная хлопковая футболка уравновесят блеск штанов.

В то же время в прохладную погоду ее можно заменить уютным серым джемпером с круглым вырезом. Он придаст образу непринужденности и поможет избежать чрезмерной гламурности.

Дополнят такое сочетание классические лоферы, минималистичные кожаные сандалии или балетки с круглым носком.

Джинсы с камнями / Фото Pinterest

Кстати, на днях мы рассказывали о парах обуви, которые идеально подходят к джинсам свободного кроя.