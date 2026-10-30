Образы на переменчивую погоду: стильные и удобные идеи для осени

Переодеваться несколько раз в день – не вариант, поэтому главная задача – сформировать образ так, чтобы в течение дня можно было снять один элемент наряда, спрятать его в сумку и остаться в полноценном, стильном луке.

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Золотое правило капсулы для переменчивой погоды

Самая распространенная ошибка – надевать под верхнюю одежду что-то "чисто домашнее" или базовую майку, в которой стыдно остаться без жакета. Идея такова: каждый слой должен иметь завершенный вид и быть самостоятельным элементом.

Оптимальная формула для перепадов температуры – это три уровня:

нижний слой. Базовый топ, шелковая майка, рубашка или боди с длинным рукавом. Это то, в чем вы будете чувствовать себя уверенно и комфортно днем, когда на улице может быть слишком тепло;

средний слой. Легкий трикотаж: кардиган на пуговицах, свободная рубашка поверх топа или тонкий джемпер. Он должен свободно пропускать воздух, а не создавать эффект сауны;

верхний слой. Легкий тренч, блейзер или куртка-рубашка (shacket). Их легко снимать, они не занимают много места и защищают от утреннего ветра или вечерней сырости.

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Как стильно одеваться в переменчивую погоду / Фото из инстаграма Heather Shelley Fitzpatrick

4 готовых варианта образов для разной температуры

Платье миди + кардиган. Выбирайте платье с длинным рукавом из вискозы или плотного хлопкового трикотажа, а сверху можно накинуть объемный кардиган. В полдень кардиган можно просто перекинуть через плечи или спрятать в сумку.

Многослойность с рубашкой. Выбирайте тонкий топ, сверху наденьте рубашку из трикотажа или денима или тонкий свитер, а поверх – легкий жакет. Утром рубашка застегнута, днем – расстегнута или завязана на бедрах.

Многослойные образы выручают осенью / Фото из инстаграма Heather Shelley Fitzpatrick

Штаны + тренч. Прямые штаны из хлопка или костюмной ткани в сочетании с базовым лонгсливом и классическим тренчем. Дополнит образ легкий шарф, который утром защитит шею, а днем поместится даже в небольшую сумочку.

Трикотажный сет. Комплекты из двух элементов одинаковой вязки (например, топ и кардиган или юбка и джемпер). Утром они работают как единое целое, а днем легко адаптируются под теплую погоду.

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Чего стоит избегать осенью при составлении образов

Не спешите доставать тяжелые зимние свитера и плотные пальто. Еще не так холодно, чтобы носить эти вещи, ведь в какой-то момент они просто могут превратиться в тяжелый балласт.

Также избегайте диссонанса между верхом и низом. Летние тонкие штаны могут выбиваться из общего осеннего образа с тяжелыми текстурами. Но мы не говорим, что нужно убирать летние вещи подальше, просто гармонично стилизуйте их с демисезонной верхней одеждой.