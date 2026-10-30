Образи на мінливу погоду: стильні та комфортні ідеї для осені

Переодягатися кілька разів на день – не варіант, тому головне завдання – формувати образ так, щоб протягом дня зняти один елемент аутфіту, заховати його в сумку й залишитися в повноцінному, стильному луці.

Adv

Золоте правило капсули для мінливої погоди

Найпоширеніша помилка – одягати під верхній одяг щось "суто домашнє" або базову майку, у якій соромно залишитися без жакета. Ідея така – кожен шар повинен мати завершений вигляд і бути самостійним елементом.

Оптимальна формула для температурних гойдалок – це три рівні:

нижній шар. Базовий топ, шовкова майка, сорочка чи боді із довгим рукавом. Це те, у чому ви почуватиметеся впевнено та комфортно вдень, коли на вулиці може бути занадто тепло;

середній шар. Легкий трикотаж: кардиган на ґудзиках, вільна сорочка поверх топа або тонкий джемпер. Він має вільно пропускати повітря, а не створювати ефект сауни;

верхній шар. Легкий тренч, блейзер або куртка-сорочка (shacket). Вони легко знімаються, не займають багато місця й захищають від ранкового вітру чи вечірньої вогкості.

Реклама

Як стильно одягатися у мінливу погоду / Фото з інстаграму Heather Shelley Fitzpatrick

4 готові формули образів на різну температуру

Сукня міді + кардиган. Обирайте сукню з довгим рукавом із віскози або щільного бавовняного трикотажу, а зверху можна накинути об'ємний кардиган. Опівдні кардиган можна просто перекинути через плечі або сховати в шопер.

Багатошаровість із сорочкою. Обирайте тонкий топ, зверху вдягніть сорочку з трикотажу чи деніму або тонкий светр, а нагору – легкий жакет. Уранці сорочка застебнута, вдень – розстебнута або зав'язана на стегнах.

Багатошарові образи виручають восени / Фото з інстаграму Heather Shelley Fitzpatrick

Штани + тренч. Прямі штани з бавовни чи костюмної тканини в поєднанні з базовим лонгслівом і класичним тренчем. Доповнить образ легкий шарф, який зранку захистить шию, а вдень поміститься навіть у невелику сумочку.

Трикотажний сет. Комплекти з двох елементів однакової в'язки (наприклад, топ і кардиган або спідниця та джемпер). Уранці вони працюють як єдине ціле, а вдень легко адаптуються під теплу погоду.

Реклама

Чого варто уникати восени під час складання образів

Не поспішайте діставати важкі зимові светри та щільні пальта. Ще не так холодно, щоб носити ці речі, бо в якийсь момент вони просто можуть перетворитися на важкий баласт.

Також уникайте дисонансу між верхом і низом. Літні тонкі штани можуть вибиватися із загального осіннього луку з важкими текстурами. Але ми не кажемо ховати літні речі далеко, просто гармонійно стилізуйте їх демісезонним верхнім одягом.