Енн Гетевей показала ідеальну пару взуття на кінець літа: на неї полюватимуть модниці

Літній гардероб може будуватися навколо однієї вдалої пари взуття. Саме така річ здатна гармонізувати образ без зайвих зусиль і додати йому модної ноти. У центрі уваги опинилася модель, яка поєднує комфорт, виразний силует і стриману елегантність.

Літній вихід вагітної акторки Енн Гетевей, яку запідозрили у фальшивому животику, знову привернули увагу до бренду Aquazzura. Зірка з’явилася у взутті цього бренду під час ефіру Jimmy Kimmel Live!, повідомляє WWD. І хоча взуття ледь визирало з-під штанів Енн, прискіпливі модні детективи змогли зрозуміти, що це чорні мюлі на підборах Bisous Mules. Вона вирізняється відкритою п’ятою та фігурним каблуком. Пара ідеально вписалася в стриманий літній стиль Енн, яка одягла чорні штани зі стрілками та чорну кофтину з легкими воланами.

Енн Гетевей у чорному образі: дивіться фото:

Модель взуття має такий вигляд, ніби її створили для тих випадків, коли потрібен охайний, зібраний і не надто формальний образ. Саме такі пари часто стають улюбленими в теплу пору року, бо легко працюють і з денними, і з вечірніми комплектами. Усі модниці вже полюють на це або подібне взуття.



Чорні мюлі на підборах Aquazzura / Фото бренду

Bisous Mules поєднує відкриту п’яту, тонкий силует і виразний каблук, який додає моделі характеру. У подібному взутті є баланс між комфортом і ефектністю, тож воно добре підходить для літніх появ, коли важливо мати невимушений, але зібраний образ.

Для Енн Гетевей це не перший вихід у взутті Aquazzura. Цього разу її вибір лише підкреслив тенденцію до елегантних, але практичних моделей.

Як відомо, 43-річна Енн Гетевей вагітна третьою дитиною. Нещодавно акторка показала сміливий образ на публіці, який викликав бурхливе обговорення у мережі.