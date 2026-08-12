Летний выход беременной актрисы Энн Хэтэуэй, которую заподозрили в использовании искусственного живота, вновь привлек внимание к бренду Aquazzura. Звезда появилась в обуви этого бренда во время эфира шоу "Jimmy Kimmel Live!", сообщает WWD. И хотя обувь едва выглядывала из-под брюк Энн, пристальные модные детективы смогли понять, что это черные туфли на каблуке Bisous Mules. Модель отличается открытой пяткой и фигурным каблуком. Пара идеально вписалась в сдержанный летний стиль Энн, которая надела черные брюки со стрелками и черную кофту с легкими воланами.

Энн Хэтэуэй в черном образе: смотрите фото:

Эта модель обуви выглядит так, будто ее создали для тех случаев, когда нужен аккуратный, сдержанный и не слишком формальный образ. Именно такие пары часто становятся любимыми в теплое время года, ведь они легко сочетаются как с дневными, так и с вечерними нарядами. Все модницы уже охотятся за этой или похожей обувью.



Черные мюли на каблуке Aquazzura / Фото бренда

Bisous Mules сочетают в себе открытую пятку, тонкий силуэт и выразительный каблук, который придает модели характер. В подобной обуви соблюден баланс между комфортом и эффектностью, поэтому она хорошо подходит для летних выходов, когда важно создать непринужденный, но сдержанный образ.

Для Энн Хэтэуэй это не первый выход в обуви Aquazzura. На этот раз ее выбор лишь подчеркнул тенденцию к элегантным, но практичным моделям.

Как известно, 43-летняя Энн Хэтэуэй беременна третьим ребенком. Недавно актриса продемонстрировала смелый образ на публике, который вызвал бурное обсуждение в сети.