Бездоганна зачіска без зайвих зусиль: вона вже стала головним трендом цієї зими

З настанням холодів кожна жінка шукає стильну зачіску, яка зберігатиме бездоганний вигляд навіть без тривалих ранкових укладань. Трендовий французький боб з невагомим чубчиком став головним фаворитом зими, адже поєднує витончений шик і практичність.

Згідно зі свіжим б'юті-звітом Pinterest, пошукові запити на французький боб із легким чубчиком злетіли на приголомшливі 394%. Про це повідомляє видання Cosmopolitan.

Трендова стрижка на зиму 2027 року

Французький боб із легким чубчиком став найбажанішою стрижкою сезону. Що цікаво, вона вже підкорила серця модниць у всьому світі. Зокрема, голлівудська зірка Геллі Беррі показала, наскільки свіжо та вишукано виглядає цей грайливий силует.

Геллі Беррі показала трендову стрижку на зиму 2027 / Фото з інстаграму зірки

Головна перевага цієї стрижки полягає в ультракороткій довжині до лінії щелепи, живій текстурі та невагомому чубчику, який делікатно обрамляє обличчя. Вона кардинально відрізняється від гладких класичних варіантів своєю природною легкістю та невимушеним об'ємом.

Французький боб з легким чубчиком – головна стрижка зими 2027 / Фото Pinterest

Французький боб – це та невимушено крута стрижка до щелепи, яка випромінює паризький шик і завжди виглядає так, ніби ви взагалі не витрачали часу на укладання,

– зазначила зіркова стилістка Сем К'юсік.

Взимку, коли не хочеться прокидатися заради складного стайлінгу, цей тренд стає справжньою знахідкою. Достатньо лише злегка збити пасма пальцями, нанести краплю текстурувального спрею – і бездоганний образ готовий.

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