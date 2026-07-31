Забутий фасон повертається: чому вам терміново потрібна футболка з рукавом три чверті

Циклічність моди вкотре доводить: усе забуте старе рано чи пізно витісняє гарячі новинки. Поки ми спостерігали за тріумфом оверсайз-сорочок та мішкуватих лонгслівів, у тренди знову непомітно залетів ще один ностальгічний фаворит минулих десятиліть.

Схоже, головним базовим атрибутом залишку літа та всієї осені стає футболка з рукавом три чверті, яка була шалено популярна у 1990-х та нульових. Модне видання ELLE Україна зазначає, що цей крій миттєво заполонив стрічки інфлюенсерів, посунувши звичні спортивні поло та кроп-топи.

Такий формат кофтинки додає образу стриманого шику й робить навіть найпростіший аутфіт цікавішим. Історія цього силуету насправді сягає ще середини минулого століття. Початково крій 3/4 з'явився в бейсбольній формі 1950 – 1960-х років: контрастні рукави не заважали під час руху, але значно краще захищали від прохолоди, ніж звичайні короткі футболки.



Червона футболка з рукавами три чверті / фото з інстаграму

Справжній же бум на цей фасон стався на рубежі тисячоліть. У 1990-х та 2000-х рукави три чверті обожнювали культові зірки, зокрема Гвінет Пелтроу, перетворивши їх на символ розслабленого міського стилю епохи Y2K.



Біла кофтинка з рукавами три чверті / фото з інстаграму

Сьогодні цей крій повертається як універсальна база для літа та прохолодних вечорів. Головний секрет популярності футболки 3/4 – її дивовижна здатність робити силует стрункішим, акцентуючи увагу на витончених зап'ястях. А горловина-човник дає можливість показати витончену шию.



Червона кофтинка з рукавами три чверті / фото з інстаграму

Модники вже склали найстильніші формули комбінацій із цим фасоном:

з класичними джинсами прямого крою – для вишуканого повсякденного образу в дуеті з лоферами чи мюлями;

із широкими білими штанами чи льоном – ідеальний сет для розслаблених міських прогулянок у спеку;

зі спідницями міді та максі – струмливі легкі тканини в поєднанні з лаконічним верхом створюють елегантний і романтичний силует.

Футболка з рукавами три чверті – це той випадок, коли практичність і ностальгічний стиль знайшли ідеальний баланс у повсякденному гардеробі.

І, забігаючи наперед, хочемо наголосити, щоб ви не поспішали ховати далеко деякі літні речі, бо вони вам ще знадобляться восени.