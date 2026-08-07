Базовий гардероб після 40 років: стилістка назвала 6 речей, які зроблять образ розкішним

Створення стильного та сучасного гардероба для жінок після 40 років зовсім не вимагає величезних фінансових витрат чи купівлі речей із гучними логотипами. Відома стилістка Наталі Карлайл сформувала список з основних елементів, які допомагають її клієнткам виглядати бездоганно та доглянуто в будь-якій ситуації.

Про це детальніше – розповідає видання Hello!.

Як одягатися жінкам після 40 років

Першим важливим елементом є якісна біла футболка. Наталі Карлайл радить відмовитися від дешевих бавовняних комплектів на користь моделей із додаванням шовку або варіантів із щільної тканини з витонченим кроєм. За словами стилістки, шовковий відблиск додає тканині вишуканості й перетворює звичайну базову річ на елегантний атрибут.

Що носити жінкам після 40 років / Фото Pinterest

Друга обов'язкова річ, яка має бути в гардеробі – структурований піджак із гарною посадкою. Чіткі лінії та якісний крій миттєво трансформують звичайний повсякденний образ з джинсами на діловий або вечірній аутфіт.

Модний образ для жінок після 40 / Фото Pinterest

Сучасний тренд на "тиху розкіш" торкнувся й вибору аксесуарів, де на зміну великим вираженим логотипам прийшла якісна майстерність та мінімалізм. Стилістка рекомендує обирати лаконічні шкіряні сумки стриманого дизайну, які мають вигляд ексклюзивних знахідок із паризьких бутиків.

Стильна сумка / Фото Pinterest

Не менш важливу роль відіграють ідеальні джинси. Перевірений часом якісний денім вимагає терпіння під час примірки. Тож варто купувати штани трохи впритул і рідше їх прати, щоб зберегти форму та насиченість кольору.

Завершують цей список зручне взуття та якісний трикотаж. Акуратні та лаконічні кросівки на низькій підошві створюють витончений силует і легко поєднуються як із широкими класичними штанами, так і з легкими сукнями.

Взуття для жінок за 40 / Фото Pinterest

А для прохолодної погоди ідеально підійде кашеміровий светр, який додає затишку та виглядає благородно без ризику візуально додати віку.

Як стильно одягатися жінкам після 40 / Фото Pinterest

Оновлення капсульного гардероба – зазвичай не лише про купівлю нових знахідок, а й про вміння зберегти дійсно цінні та якісні елементи. Перш ніж робити кардинальну ревізію в шафі, варто заздалегідь дізнатися про речі, які не варто викидати з гардероба, адже вони слугуватимуть вам ще не один сезон.