Об этом подробнее рассказывает издание Hello!.

Как одеваться женщинам после 40 лет

Первым важным элементом является качественная белая футболка. Натали Карлайл советует отказаться от дешевых хлопковых комплектов в пользу моделей с добавлением шелка или вариантов из плотной ткани с изящным кроем. По словам стилистки, шелковый блеск придает ткани изысканность и превращает обычную базовую вещь в элегантный атрибут.

Что носить женщинам после 40 лет / Фото Pinterest

Вторая обязательная вещь, которая обязательно должна быть в гардеробе, – структурированный пиджак с хорошей посадкой. Четкие линии и качественный крой мгновенно превращают обычный повседневный образ с джинсами в деловой или вечерний наряд.

Модный образ для женщин после 40 / Фото Pinterest

Современный тренд на "тихую роскошь" коснулся и выбора аксессуаров, где на смену большим выраженным логотипам пришли качественное мастерство и минимализм. Стилист рекомендует выбирать лаконичные кожаные сумки сдержанного дизайна, которые выглядят как эксклюзивные находки из парижских бутиков.

Стильная сумка / Фото Pinterest

Не менее важную роль играют идеальные джинсы. Проверенный временем качественный деним требует терпения при примерке. Поэтому стоит покупать брюки чуть впритык и реже их стирать, чтобы сохранить форму и насыщенность цвета.

Завершают этот список удобная обувь и качественный трикотаж. Аккуратные и лаконичные кроссовки на низкой подошве создают изящный силуэт и легко сочетаются как с широкими классическими брюками, так и с легкими платьями.

Обувь для женщин за 40 / Фото Pinterest

А для прохладной погоды идеально подойдет кашемировый свитер, который придает уют и выглядит благородно, не рискуя визуально добавить возраста.

Как стильно одеваться женщинам после 40 / Фото Pinterest

Обновление капсульного гардероба – это, как правило, не только покупка новых находок, но и умение сохранить действительно ценные и качественные вещи. Прежде чем проводить кардинальную ревизию в шкафу, стоит заранее узнать о вещах, что не стоит выбрасывать из гардероба, ведь они будут служить вам еще не один сезон.