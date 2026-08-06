Модні тенденції змінюються швидко, але деякі речі залишаються в гардеробі надовго саме завдяки своїй універсальності. Як пише Martha Stewart, варто робити ставку не на кількість покупок, а на якість речей і вміння вдихати в них нове життя.

У такому підході особливо цінними стають моделі, які не втрачають форми, добре поєднуються з різними стилями та легко адаптуються до нового сезону. Саме тому стилісти радять не поспішати прощатися з базовими речами, що роками працюють у продуманому гардеробі.

Шкіряна куртка на осінь

Шкіряна куртка давно закріпилася в статусі класики. Йдеться і про укорочену модель-косуху, і про довший фасон: такий верхній одяг легко поєднується з джинсами, сукнями або класичними штанами. Шкіра з часом лише набуває характеру, стає м'якішою, а природна патина додає виробу особливого шарму. Якщо куртка втратила привабливий вигляд або стала занадто жорсткою, її можна професійно почистити чи відреставрувати.



Дівчина у короткій спідниці та шкіряній куртці / фото з інстаграму

Жакет має бути у кожному гардеробі

Якісний жакет залишається універсальним незалежно від швидкоплинних змін у моді. Якщо фасон вашого жакета здається вам трохи застарілим, то його можна оновити заміною ґудзиків або легкою корекцією крою в кравця. Жакет завжди класно поєднується з джинсами, легкою сукнею чи класичним костюмом, а якісні тканини з роками часто стають лише комфортнішими.



Дівчина у білій спідниці, рожевому жакеті та балетках / фото з інстаграму

Якісні джинси

Джинси з якісного деніму – ще одна річ, яку не варто поспішати списувати. Фасони змінюються, але сам денім залишається актуальним завжди, особливо якщо це пара, яка ідеально сидить на фігурі. Мода циклічна, тому популярність різних силуетів – від кльошу до високої посадки – постійно повертається. Якщо джинси зручні та мають якісний крій, вони гарантовано опиняться серед актуальних трендів ще не один сезон.



Образ джинсами та чорною майкою / фото з інстаграму

Базова біла сорочка: універсальна основа

Біла сорочка залишається однією з найпрактичніших речей у шафі. Вона легко поєднується зі спідницями, штанами, джинсами чи строгими костюмами, пасуючи і до ділових зустрічей, і до щоденних прогулянок. Головне – підтримувати білосніжний колір тканини й стежити, щоб виріб не втрачав чіткої форми.



Образ з білою сорочкою та чорними штанами / фото з інстаграму

Класичний жіночий тренч: поєднання практичності та елегантності

Тренчкот давно вийшов за межі суто сезонного верхнього одягу. Його цінують за вміння додати витонченості як строгим офісним комплектам, так і розслабленому міському стилю. Якщо плащ здається трохи застарілим, його легко можна актуалізувати – достатньо скоригувати посадку по фігурі чи оновити підкладку.



Класичний бежевий тренч / фото з інстаграму

Аксесуари в стилі 2000-х

Масивні ремені, сумки з ефектом металік та прикраси зі стразами знову повертаються в тренди. Щоб не перевантажити аутфіт, стилісти радять дотримуватися балансу: додавати лише один виразний елемент нульових до стриманого сучасного вбрання. Такий контраст робить стиль зібраним і свіжим.



Прикраси зі стразами знову в моді / фото з інстаграму

Шовкова сукня-комбінація

Сукня в білизняному стилі давно позбулася прив'язки лише до моди 1990-х. Завдяки лаконічному крою вона залишається базовою річчю в будь-яку пору року. Влітку її носять із легкими сандалями та мінімалістичними прикрасами, а восени комбінують із затишними водолазками, жакетами або грубими черевиками.



Рожева сукня у білизняному стилі / фото з інстаграму

Осінній капсульний гардероб: які речі варто залишити в шафі

Для комфортних осінніх образів чудово підійде якісний трикотаж: светри з V-подібним вирізом, затишні кардигани, картаті сорочки, чорні блейзери та шкіряні бомбери. Також актуальність зберігають джинси прямого крою, штани з екошкіри, а також лофери, шкіряні балетки й чоботи.

Окрім цього, деякі літні позиції теж не обов'язково ховати на верхні полиці, бо вони будуть модними ще і восени.