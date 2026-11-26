Британська акторка Гелена Бонем Картер показала несподівану кольорову заміну актуальному тренду на сиве волосся. Зірка з'явилася на світській вечері з градієнтним фарбуванням у відтінках рожевого золота.

Під час урочистої вечері з нагоди відкриття різдвяної ялинки Burberry у лондонському Музеї Вікторії та Альберта знаменитість постала в новому амплуа, повідомляє видання Vogue. Поки Голлівуд масово підтримує тренд на природну сивину за прикладом Сари Джессіки Паркер чи Олівії Колман, британська зірка втілила сміливу ідею у життя.

Який вигляд зараз має Гелена Бонем Картер

На заході акторка показала свою фірмову зачіску з недбалими кучерями кольору рожевого золота. Він бездоганно перегукувався з бузковою та рожевою мішурою інсталяції, розробленої креативним директором бренду Деніелом Лі у співпраці з художницею Енн Керрінгтон.

Тему рожевих тонів підтримав і макіяж зірки. Зокрема, Гелена Бонем Картер обрала сатинову помаду та тонку лінію підводки відповідного відтінку, що додало образу свіжого й грайливого акценту.

Новий колір волосся Гелени Бонем Картер – альтернатива сивині / Фото з інстаграму @helenabonhamcarterdaily

Базою для зіркового аутфіту став класичний тренч Burberry, стягнутий паском на талії. Водночас лаконічний крій пальта акторка розбавила розкішними ювелірними акцентами – діамантовою брошкою на лацкані, масивним чокером, виразним кольє та сережками.

Що цікаво, ця подія зібрала видатних представників модної індустрії. До списку запрошених гостей також увійшли топмодель Ерін О'Коннор, співачка Олівія Дін та Ромео Бекхем.

Днями не менш особливим образом вразила акторка Дженніфер Лоуренс. Голлівудська зірка відвідала премію WWD Beauty Inc Awards 2026 у Нью-Йорку в дивовижному образі, натхненному грацією величного лебедя.