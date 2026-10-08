Проте у стилі важливі не тільки кольори, а й фактура, матеріали, фасони. Блогерка, що веде свій сайт Chic over 50, поділилася своїм досвідом створення образів до сивого волосся. Ловіть практичні поради та створюйте свої ефектні луки.



Як одягатися жінкам із сивим волоссям / Фото Chic over 50

Як і що носити до сивого волосся: головні правила стилю

Перехід на природну сивину чи сріблястий блонд не вимагає повного оновлення гардероба. Навпаки, світле волосся стає виразним акцентом, який робить звичні речі ще ефектнішими. Ось як діяти зі своїм гардеробом:

грайте на контрастах. Темні та глибокі відтінки створюють розкішний контраст зі сріблястими пасмами, роблячи образ чітким та виразним;

не бійтеся яскравих кольорів. Соковитий червоний, насичений рожевий чи яскраво-синій мають гарний вигляд поруч із білим волоссям;



Які речі носити із сивим волоссям / Фото Chic over 50

обирайте білосніжний замість бежевого. Чистий білий колір в одязі підкреслює сяйво сивини, тоді як теплі бежеві чи кремові відтінки можуть візуально "пожовтити" зачіску;

додайте металік. Одяг або аксесуари з металевим відблиском чи сріблом ідеально перегукуються з холодним підтоном волосся;



Які кольори носити із сивим волоссям / Фото Chic over 50

робіть ставку на текстури. Різноманітні фактурні тканини (денім, шкіра, трикотаж, шовк) додають образу об'єму та довершеності;

елегантний нюд. Якщо створюєте монохромний або нейтральний лук, біле волосся працює як головна "фішка", що додає аристократизму.

На загальний образ також впливає і макіяж, тому ловіть поради щодо мейкапу під сиве волосся.