Ви можете бути здивовані, але кожна деталь вашого образу може впливати на те, який вигляд має ваша сива зачіска. Навіть макіяж має певні фішки, які здатні підкреслити сиві пасма, а не навпаки нашкодити загальній картинці, пише Pure Wow.

6 хитрощів макіяжу під сиве волосся, які освіжають обличчя

Сивина – це давно вже не про вік, а про особливий шарм і стиль. Проте сріблясті пасма мають нюанс: вони міняють підтон зовнішності та можуть непомітно змінити природний колір обличчя. Щоб мати свіжий та сучасний вигляд, візажисти радять зробити декілька легких б'юті-коригувань:

"коктейль" для тону. Забудьте про щільні тональні креми, які западають у зморшки. Міксуйте легкий тональний засіб із краплею рідкого хайлайтера. Наносьте пухнастим пензлем – це подарує вологе покриття та приховає тьмяність;

акцент на брови. Сивина часто "розмиває" риси обличчя. Брови тримають графіку, тому промальовуйте їхні кінчики олівцем. Обирайте відтінок під свій колишній природний колір коренів або універсальний темний тауп;

персиковий рум'янець. Без рум'ян обличчя із сивиною може мати втомлений вигляд. Вибирайте кремові текстури персикових відтінків: вони легко розтушовуються вгору до скронь, візуально підтягуючи овал;



Макіяж під сиве волосся / Фото з Pinterest

м'який акцент на очі. Замість жорсткого чорного лайнера обирайте теплий коричневий або глибокий синій. Для повік краще брати матові тіні теплих тонів – перламутр підкреслює текстуру шкіри;

сміливі губи. Нюдові й блідо-рожеві помади зливаються із сивиною. Обирайте кольори соковитих ягід чи рожево-персикові відтінки із сатиновим або глянцевим фінішем;

точкова пудра. Не "загіпсовуйте" обличчя. Наносьте прозору пудру без тальку лише на T-зону, щоб зберегти природний молодий блиск шкіри.



Хитрощі мейкапу під сиве волосся / Фото з Pinterest

Якщо ви лише на шляху до сивого волосся або тільки роздумуєте над тим, як відпустити сріблясті пасма, то ці поради щодо цього вам стануть у пригоді.