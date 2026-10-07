Вы, возможно, удивитесь, но каждая деталь вашего образа может повлиять на то, как выглядит ваша седая прическа. Даже в макияже есть определенные приемы, которые способны подчеркнуть седые пряди, а не наоборот – испортить общий образ, пишет Pure Wow.

6 хитростей макияжа для седых волос, которые освежают лицо

Седина – это уже давно не вопрос возраста, а вопрос особого шарма и стиля. Однако у серебристых прядей есть нюанс: они меняют подтон внешности и могут незаметно изменить естественный цвет лица. Чтобы выглядеть свежо и современно, визажисты советуют сделать несколько легких бьюти-корректировок:

"коктейль" для тона. Забудьте о плотных тональных кремах, которые западают в морщины. Смешайте легкое тональное средство с каплей жидкого хайлайтера. Наносите пушистой кистью – это обеспечит влажное покрытие и скроет тусклость;

акцент на брови. Седина часто "размывает" черты лица. Брови задают контур, поэтому прорисовывайте их кончики карандашом. Выбирайте оттенок под свой прежний естественный цвет корней или универсальный темный тауп;

персиковые румяна. Без румян лицо с сединой может выглядеть уставшим. Выбирайте кремовые текстуры персиковых оттенков: они легко растушевываются вверх к вискам, визуально подтягивая овал;



Макияж под седые волосы / Фото с Pinterest

мягкий акцент на глаза. Вместо жесткого черного лайнера выбирайте теплый коричневый или глубокий синий. Для век лучше брать матовые тени теплых тонов – перламутр подчеркивает текстуру кожи;

смелые губы. Нюдовые и бледно-розовые помады сливаются с сединой. Выбирайте цвета сочных ягод или розово-персиковые оттенки с сатиновым или глянцевым финишем;

точечная пудра. Не "загипсовывайте" лицо. Наносите прозрачную пудру без талька только на Т-зону, чтобы сохранить естественный молодой блеск кожи.



Хитрости макияжа под седые волосы / Фото с Pinterest

Если вы только на пути к седым волосам или только раздумываете над тем, как отпустить серебристые пряди, то эти советы по этому вопросу вам пригодятся.