Для червоного хідника нью-йоркської премії Дженніфер Лоуренс обрала ансамбль дому Dior, який майстерно зіграв на контрасті чорного та білого кольорів. Верх складався зі структурованого приталеного жакета-смокінга з акцентними глянцевими лацканами та скульптурною лінією стегон, а низ перетворився на повітряну невагому спідницю кольору айворі, рясно прикрашену пір'ям.

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Дженніфер Лоуренс в образі лебедя / Getty Images

Свій вечірній вихід зірка доповнила вишуканими діамантовими сережками Fred Leighton та чорними атласними мюлями Jimmy Choo. Головною сенсацією вечора стала її незвичайна сумочка Dior Cygnet Minaudière у формі мініатюрного білого лебедя, створена дизайнером Джонатаном Андерсоном для колекції весна 2027.

Сумка Дженніфер Лоуренс у вигляді лебедя / Getty Images

Сумочка Dior у вигляді лебедя: дивіться відео

Цей грайливий аксесуар-пташка додав строгому голлівудському дрес-коду нотку тонкої самоіронії та перетворив зірку на справжню сучасну лебідку. Цей образ Лоуренс можна спробувати повторити на Новий рік. Вам лише треба знайти ту саму ідеальну спідницю з пір'ям або створити її самій та додати будь-який чорний жакет. До речі, зараз в моді приталені моделі, тож можете пошукати щось у своєму гардеробі з минулого.

Створити стильний святковий образ можна і за допомогою маленької чорної сукні, додавши один цікавий елемент. Дивіться, як це стильно зробила Демі Мур.