Для красной дорожки нью-йоркской премии Дженнифер Лоуренс выбрала наряд от дома Dior, в котором мастерски сыграли на контрасте черного и белого цветов. Верх состоял из структурированного приталенного жакета-смокинга с акцентными глянцевыми лацканами и скульптурной линией бедер, а низ превратился в воздушную невесомую юбку цвета айвори, обильно украшенную перьями.

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Дженнифер Лоуренс в образе лебедя / Getty Images

Свой вечерний выход звезда дополнила изысканными бриллиантовыми серьгами Fred Leighton и черными атласными туфлями Jimmy Choo. Главной сенсацией вечера стала ее необычная сумочка Dior Cygnet Minaudière в форме миниатюрного белого лебедя, созданная дизайнером Джонатаном Андерсоном для коллекции весна 2027.

Сумка Дженнифер Лоуренс в виде лебедя / Getty Images

Сумка Dior в форме лебедя: смотрите видео

Этот игривый аксессуар-птичка придал строгому голливудскому дресс-коду нотку тонкой самоиронии и превратил звезду в настоящего современного лебедя. Этот образ Лоуренс можно попробовать повторить на Новый год. Вам нужно лишь найти ту самую идеальную юбку с перьями или создать ее самой и добавить любой черный жакет. Кстати, сейчас в моде приталенные модели, так что можете поискать что-нибудь в своем гардеробе из прошлого.

Создать стильный праздничный образ можно и с помощью маленького черного платья, добавив один интересный элемент. Смотрите, как это стильно сделала Деми Мур.