Ефектна й смілива: Гейлі Бібер показала наймоднішу сукню цього сезону

Модний сезон 2026 року остаточно попрощався зі спокійними бежевими відтінками та звичайним мінімалізмом. Так, на зміну стриманості прийшли насичені кольори, а головним джерелом натхнення для дівчат по всьому світу став один із вечірніх аутфітів відомої моделі.

Поштовхом для нового тренду стала поява Гейлі Бібер на заході власного бренду під час фестивалю Coachella. Про це детальніше – пише видання Vogue.

Гейлі Бібер показала трендову літню сукню

Вона обрала вінтажне вбрання від Christian Dior із контрастним поєднанням кольорів, де яскраво-жовту основу доповнювало рожеве мереживо вздовж декольте й подолу. Ефектний вигляд цієї сукні в стилі colorblock одразу привернув увагу стилістів і надихнув світові бренди на створення схожих яскравих моделей.

Головною фішкою такого одягу стали несподівані й сміливі поєднання палітр. Тепер дівчата активно комбінують червоний із рожевим, синій із соковитим лаймовим або жовтий із рожевим, збираючи тисячі вподобайок у соціальних мережах.

Водночас, щоб образ залишався легким і не перевантаженим, таку сукню радять комбінувати з простими чорними в'єтнамками чи сандалями та лаконічною маленькою сумочкою. Завдяки цій простоті вбрання стає універсальним рішенням як для затишної вечірньої прогулянки, так і для яскравого відпочинку на узбережжі.

Втім, яскрава сукня виявилася не єдиним модним відкриттям від зірки цього літа. Днями Гейлі Бібер також продемонструвала, як правильно використовувати забуті деталі, й повернула в тренди культовий обруч для волосся.