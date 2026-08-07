Поштовхом для нового тренду стала поява Гейлі Бібер на заході власного бренду під час фестивалю Coachella. Про це детальніше – пише видання Vogue.

Гейлі Бібер показала трендову літню сукню

Вона обрала вінтажне вбрання від Christian Dior із контрастним поєднанням кольорів, де яскраво-жовту основу доповнювало рожеве мереживо вздовж декольте й подолу. Ефектний вигляд цієї сукні в стилі colorblock одразу привернув увагу стилістів і надихнув світові бренди на створення схожих яскравих моделей.

Головною фішкою такого одягу стали несподівані й сміливі поєднання палітр. Тепер дівчата активно комбінують червоний із рожевим, синій із соковитим лаймовим або жовтий із рожевим, збираючи тисячі вподобайок у соціальних мережах.

Водночас, щоб образ залишався легким і не перевантаженим, таку сукню радять комбінувати з простими чорними в'єтнамками чи сандалями та лаконічною маленькою сумочкою. Завдяки цій простоті вбрання стає універсальним рішенням як для затишної вечірньої прогулянки, так і для яскравого відпочинку на узбережжі.

Втім, яскрава сукня виявилася не єдиним модним відкриттям від зірки цього літа. Днями Гейлі Бібер також продемонструвала, як правильно використовувати забуті деталі, й повернула в тренди культовий обруч для волосся.