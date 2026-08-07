Поводом для появления нового тренда стало появление Хейли Бибер на мероприятии своего бренда в рамках фестиваля Coachella. Подробнее об этом пишет издание Vogue.

Хейли Бибер продемонстрировала модное летнее платье

Она выбрала винтажный наряд от Christian Dior с контрастным сочетанием цветов, где ярко-желтую основу дополняло розовое кружево вдоль декольте и подола. Эффектный вид этого платья в стиле colorblock сразу привлек внимание стилистов и вдохновил мировые бренды на создание похожих ярких моделей.

Главной фишкой такой одежды стали неожиданные и смелые сочетания цветовых палитр. Теперь девушки активно комбинируют красный с розовым, синий с сочным лаймовым или желтый с розовым, собирая тысячи лайков в социальных сетях.

В то же время, чтобы образ оставался легким и не перегруженным, такое платье рекомендуют сочетать с простыми черными вьетнамками или сандалиями и лаконичной маленькой сумочкой. Благодаря этой простоте наряд становится универсальным решением как для уютной вечерней прогулки, так и для яркого отдыха на побережье.

Впрочем, яркое платье оказалось не единственным модным открытием от звезды этого лета. На днях Хейли Бибер также продемонстрировала, как правильно использовать забытые детали, и вернула в тренды культовый ободок для волос.