4 тренди головних уборів, які носитимуть усі модниці вже цієї осені

Головні убори вже давно вийшли за межі суто практичного аксесуара для захисту від вітру й холоду. Сьогодні це повноцінний стилістичний акцент, здатний миттєво прикрасити силует, додати йому фактурності та перетворити навіть найпростіший базовий образ на продуманий аутфіт.

Правильно підібрана шапка чи капелюх працюють як фінальний штрих, який підкреслює риси обличчя та задає настрій усьому гардеробу. 24 Канал уважно вивчив свіжі колекції провідних світових брендів на показах осінь-зима 2026/2027, проаналізували матеріали модного глянцю та детально роздивилися стрітстайл-луки з головних модних столиць.

Ми вивели 4 ключові тенденції, які визначатимуть модний порядок денний цієї осені. Ось вони:

витончене ретро. Головним проривом осені 2026 стане повернення елегантних і чітко структурованих форм у стилі 1960-х років. У центр уваги повертаються капелюхи-таблетки в дусі Жаклін Кеннеді, акуратні французькі берети з цупкої вовни та капелюхи-кепки з виразним козирком. Вони додають образу скульптурності та чудово пасують до приталених пальт, класичних костюмів і стриманих тренчів;



Модний білий капелюх на осінь / фото з інстаграму

затишний об'єм. Повертається пухнасте хутро та екоовчина. На противагу строгим геометричним формам дизайнери пропонують м'які й тактильні фактури. У трендах залишаються об'ємні хутряні панами, капелюхи зі стриженої овчини та затишні папахи з екохутра нейтральних відтінків. Такий аксесуар не лише надійно береже тепло, а й створює ефектний контраст у поєднанні з гладкими шкіряними куртками чи кашеміровими пальтами;



Хутряні капелюхи знову в моді / фото з інстаграму

в'язані капори, балаклави та чепчики. Трикотаж цього сезону стає більш витонченим і жіночним. Замість звичних об'ємних шапок бині модний світ обирає м'які в'язані капори на зав'язках, кашемірові чепчики та капори-хустки, які плавно переходять у шарф і м'яко обгортають шию;



В'язаний капор на зав'язках / фото з інстаграму

фетрові капелюхи з широкими крисами. Для тих, хто віддає перевагу стилю quiet luxury ідеальним вибором стануть фетрові капелюхи з чіткими крисами. Використання якісної цупкої вовни, глибокі осінні відтінки (какао, хакі, насичений сірий та графітовий) і лаконічний дизайн роблять такий капелюх головною інвестицією в осінній базовий гардероб.



Фетровий капелюх з крисами / фото з інстаграму

Також восени будь-який з цих капелюхів може ідеально замінити шовкова хустка, яка повернулася у тренди.