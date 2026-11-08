Урок королівського стилю: як носити позачасовий принт за прикладом Кейт Міддлтон
Принт горошок залишається беззаперечною класикою жіночного гардероба, здатною надати особливого шарму кожному виходу. Кейт Міддлтон продемонструвала бездоганне володіння цим трендом на урочистому вечорі пам'яті в Лондоні.
Принцеса Уельська вкотре довела, що класичний принт polka dot залишається одним із найбільш універсальних рішень для будь-якого гардероба. Для відвідування урочистого заходу Royal British Legion Festival of Remembrance в лондонському Royal Albert Hall Кейт обрала вишукану шовкову мідісукню від бренду Alessandra Rich, пише Marie Claire.
Цю чорну сукню з плісируванням, делікатним білим горошком і заниженою талією принцеса вже одягала у 2022 році на поминальну службу за принцом Філіпом. Повторний вихід демонструє свідомий підхід монаршої особи до стилю та підтверджує, що вдало підібрані речі з таким візерунком ніколи не втрачають своєї актуальності.
Кейт Міддлтон у сукні в горошок: дивіться фото
Горошок справедливо вважають позачасовим принтом, адже він доречний як на урочистих подіях, так і в повсякденних міських луках. Завдяки балансу графічності та жіночності він легко адаптується до різних стилістичних напрямків – від витонченого ретро й естетики old money до стриманого ділового дрес-коду. Крім того, такий візерунок гармонійно поєднується з безліччю фактур: вовняними пальтами, денімом, шкіряними косухами чи класичним твідом.
Як стильно носити горошок восени: дивіться фото
Свій вечірній образ Кейт Міддлтон доповнила лаконічними аксесуарами, які підкреслили елегантність вбрання. Принцеса обрала шкіряний ремінь від бренду ba&sh, прозорі чорні колготки, витончені туфлі-слінгбеки та мінімалістичний чорний клатч. Її зачіска з м'якими хвилястими локонами, частково зібраними позаду, додала образу легкості та королівського шарму.
Як стильно носити спідницю у горошок восени: дивіться фото
Щоб інтегрувати горошок у власний щоденний гардероб, стилісти радять робити ставку на мінімалізм у деталях. Обирайте спокійну колірну гаму, наприклад, чорно-білу чи насичено-синю, комбінуючи речі з нейтральним базовим взуттям та стриманими прикрасами, аби не перевантажувати силует. Дрібний горошок чудово підходить для офісних сорочок та спідниць міді, тоді як більший малюнок створить яскравий акцент у вечірньому або вихідному аутфіті.
З чим поєднувати колготи в горошок: дивіться фото
Цей візерунок обожнюють не лише представники монарших родин, а й головні модниці світу, що регулярно демонструють його універсальність. Дивіться, як супермодель Кендалл Дженнер обіграла горошок у своєму виході на публіку.