Урок королівського стилю: як носити позачасовий принт за прикладом Кейт Міддлтон

Принцеса Уельська вкотре довела, що класичний принт polka dot залишається одним із найбільш універсальних рішень для будь-якого гардероба. Для відвідування урочистого заходу Royal British Legion Festival of Remembrance в лондонському Royal Albert Hall Кейт обрала вишукану шовкову мідісукню від бренду Alessandra Rich, пише Marie Claire.

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Цю чорну сукню з плісируванням, делікатним білим горошком і заниженою талією принцеса вже одягала у 2022 році на поминальну службу за принцом Філіпом. Повторний вихід демонструє свідомий підхід монаршої особи до стилю та підтверджує, що вдало підібрані речі з таким візерунком ніколи не втрачають своєї актуальності.

Кейт Міддлтон у сукні в горошок: дивіться фото

Горошок справедливо вважають позачасовим принтом, адже він доречний як на урочистих подіях, так і в повсякденних міських луках. Завдяки балансу графічності та жіночності він легко адаптується до різних стилістичних напрямків – від витонченого ретро й естетики old money до стриманого ділового дрес-коду. Крім того, такий візерунок гармонійно поєднується з безліччю фактур: вовняними пальтами, денімом, шкіряними косухами чи класичним твідом.

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Як стильно носити горошок восени: дивіться фото

Свій вечірній образ Кейт Міддлтон доповнила лаконічними аксесуарами, які підкреслили елегантність вбрання. Принцеса обрала шкіряний ремінь від бренду ba&sh, прозорі чорні колготки, витончені туфлі-слінгбеки та мінімалістичний чорний клатч. Її зачіска з м'якими хвилястими локонами, частково зібраними позаду, додала образу легкості та королівського шарму.

Як стильно носити спідницю у горошок восени: дивіться фото

Щоб інтегрувати горошок у власний щоденний гардероб, стилісти радять робити ставку на мінімалізм у деталях. Обирайте спокійну колірну гаму, наприклад, чорно-білу чи насичено-синю, комбінуючи речі з нейтральним базовим взуттям та стриманими прикрасами, аби не перевантажувати силует. Дрібний горошок чудово підходить для офісних сорочок та спідниць міді, тоді як більший малюнок створить яскравий акцент у вечірньому або вихідному аутфіті.

З чим поєднувати колготи в горошок: дивіться фото

Цей візерунок обожнюють не лише представники монарших родин, а й головні модниці світу, що регулярно демонструють його універсальність. Дивіться, як супермодель Кендалл Дженнер обіграла горошок у своєму виході на публіку.